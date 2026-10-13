Đổi mới cách hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng số

Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trên điện thoại. (Ảnh: M.P)

Mở rộng giao dịch, tăng hỗ trợ trực tuyến

Việc khai, nộp và tra cứu nghĩa vụ thuế trên môi trường số đang tạo thêm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Khi nhiều thủ tục có thể thực hiện trực tuyến, yêu cầu đối với ngành thuế cũng chuyển dần từ cung cấp công cụ giao dịch sang hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc thuận tiện hơn.

Theo thông tin từ Cục Thuế, tính từ đầu năm đến ngày 14/9/2026, hệ thống đã tiếp nhận hơn 17,56 triệu hồ sơ khai thuế điện tử của doanh nghiệp; số tài khoản thuế điện tử dành cho cá nhân đăng ký mới đạt hơn 5,82 triệu. Doanh nghiệp thực hiện gần 3,96 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền trên 1.026.494 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, eTax Mobile ghi nhận hơn 8,42 triệu lượt sử dụng. Số giao dịch qua ngân hàng thương mại đạt hơn 8,61 triệu, tổng số tiền nộp thành công là 21.289 tỷ đồng. Đây là số lượt sử dụng và giao dịch, không đồng nghĩa với số người dùng riêng biệt. Việc phân biệt các chỉ tiêu giúp nhìn đúng quy mô hoạt động của ứng dụng.

Các nền tảng như Cổng Dịch vụ công, eTax, eTax Mobile, iCanhan tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được vận hành liên tục, ổn định để cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Đến ngày 14/9, hơn 22,13 triệu hồ sơ đã được đồng bộ trạng thái lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, ngành thuế triển khai hướng dẫn qua website, mạng xã hội, báo chí, các kênh tương tác trực tuyến và bộ phận hỗ trợ người nộp thuế. Nội dung tập trung vào những thao tác thiết thực: đăng ký, kích hoạt tài khoản và sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Tài liệu, hình ảnh minh họa, video, nội dung hỏi đáp và livestream được sử dụng để người dân chủ động tìm hiểu. Việc phối hợp với UBND xã, phường, đơn vị chi trả thu nhập và ngân hàng thương mại được tăng cường, nhất là trong giai đoạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai và nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Thay vì áp dụng một cách hướng dẫn chung, ngành thuế tổ chức hỗ trợ theo nhóm đối tượng. Nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, có điện thoại thông minh, tài khoản ngân hàng và giao dịch điện tử được ưu tiên hướng dẫn. Song song với đó là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để triển khai đúng đối tượng, gắn việc sử dụng ứng dụng với nhu cầu thực tế.

Một bước phát triển đáng chú ý là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ người nộp thuế. Tháng 12/2025, Cục Thuế ra mắt trợ lý ảo Chatbot AI hỗ trợ cá nhân hỏi đáp về nghĩa vụ thuế của mình, gồm thông tin nợ thuế, cưỡng chế thuế và tình trạng xuất cảnh. Sau 9 tháng triển khai, hệ thống ghi nhận trên 3 triệu câu hỏi; số lượt người nộp thuế hài lòng với câu trả lời đạt trên 80%.

Tháng 7/2026, Cục Thuế tiếp tục ra mắt trợ lý ảo AI hỗ trợ, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai tờ khai 01/CNKD. Theo số liệu bước đầu, đã có hơn 9.000 lượt trải nghiệm kê khai. Việc tích hợp Chatbot AI trên eTax Mobile mở thêm kênh giải đáp và hướng dẫn ngay trên điện thoại, giúp người dùng tiếp cận hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế xác định chuyển đổi số là chìa khóa thay đổi phương thức vận hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, với chi phí thấp và minh bạch hơn. Trong đó, eTax Mobile được phát triển thành kênh giao dịch trên thiết bị di động, tích hợp VNeID, hỗ trợ kê khai, nộp thuế và trợ lý ảo Chatbot 24/7. Theo ông, chuyển đổi số giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót, tăng minh bạch và nâng cao khả năng cảnh báo rủi ro thông qua phân tích dữ liệu lớn.

Hướng tới “trợ lý thuế số” cho từng người

Trên cơ sở thực trạng và kết quả triển khai, Cục Thuế đề xuất nghiên cứu các nhóm giải pháp mới nhằm tăng số lượng người sử dụng eTax Mobile. Trong đó, ứng dụng được đề xuất phát triển theo hướng “trợ lý thuế số” cá nhân, chủ động phục vụ từng người nộp thuế thay vì để người dùng tự tìm kiếm dịch vụ.

Theo đề xuất, căn cứ vào thông tin, trạng thái của người nộp thuế và thời điểm phát sinh nhu cầu, như phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc đến kỳ khai thuế, eTax Mobile có thể chủ động gửi thông báo về những nội dung cần thực hiện và hướng dẫn ngay trên ứng dụng.

Việc ưu tiên hiển thị dịch vụ cũng được đề xuất dựa trên loại người nộp thuế, ngành nghề, trạng thái hoạt động, lịch sử sử dụng dịch vụ và nghĩa vụ thuế. Chẳng hạn, đối với hộ kinh doanh, hệ thống có thể ưu tiên các chức năng khai, nộp và tra cứu thuế; đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, có thể ưu tiên quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tra cứu nghĩa vụ và hoàn thuế.

Cùng với phát triển tiện ích, Cục Thuế đề xuất tiếp tục phân loại người dùng để có cách tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp. Các nhóm gồm người chưa cài đặt; đã cài đặt nhưng chưa đăng ký; đã đăng ký nhưng chưa sử dụng; sử dụng một dịch vụ; sử dụng nhiều dịch vụ và người dùng thường xuyên. Với từng nhóm, phương thức tuyên truyền sẽ được lựa chọn phù hợp.

Việc phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng, đơn vị cung cấp dịch vụ và các tổ chức có quan hệ thường xuyên với người nộp thuế tiếp tục được đề xuất để giới thiệu ứng dụng. Tại các điểm tiếp xúc, có thể sử dụng mã QR, video hướng dẫn và tài liệu trực quan, giúp người nộp thuế tự cài đặt, đăng ký ngay trên điện thoại.

Đối với Chatbot AI, giải pháp được đề xuất là tiếp tục mở rộng và xây dựng các kịch bản riêng cho từng tình huống phổ biến. Khi người nộp thuế gặp lỗi trong quá trình thao tác, Chatbot có thể giải thích nguyên nhân bằng ngôn ngữ đơn giản và hướng dẫn cách xử lý.

Một nhóm giải pháp khác là nghiên cứu mở rộng kết nối eTax Mobile với ngân hàng, trung gian thanh toán, các nhà cung cấp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, nền tảng thương mại điện tử và những hệ thống dữ liệu có liên quan. Mục tiêu là giúp người nộp thuế thực hiện nhiều công việc trên một nền tảng.

Trong công tác quản lý thuế, việc xây dựng dữ liệu và kết nối thông tin cũng đang được triển khai. Từ đầu năm đến ngày 14/9/2026, hệ thống hóa đơn điện tử đã tiếp nhận, xử lý gần 9,3 tỷ hóa đơn. Trong năm 2026, có 196 sàn thương mại điện tử gửi dữ liệu cung cấp thông tin đến cơ quan thuế, tương ứng 531 lượt nộp hồ sơ.

Các quy trình quản lý thuế cốt lõi đã được số hóa trên quy mô lớn, giảm sự phụ thuộc vào xử lý thủ công. Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý thuế được xây dựng theo hướng tập trung, tích hợp và hiện đại. Dữ liệu hóa đơn điện tử, ngân hàng, thương mại điện tử và bên thứ ba từng bước được khai thác phục vụ phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý tuân thủ và điều hành thu ngân sách.

Ngành thuế đồng thời xây dựng, mở rộng hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Hoạt động này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ phối hợp liên cơ quan và trao đổi dữ liệu.

Tại diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” được tổ chức gần đây, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, công tác quản lý thuế đang chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế và ngành hải quan tiếp tục đổi mới, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý.