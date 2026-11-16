Đổi mới cách giáo viên học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo tổng kết Dự án Trao quyền cho giáo viên.

Chiều 16/11, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (VESPI) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Trao quyền cho giáo viên (ETI) giai đoạn 2024–2026.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo VESPI, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị, Thái Nguyên và Cần Thơ, cán bộ quản lý, giáo viên cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có GS. Freda Wolfenden, Giám đốc Dự án ETI quốc tế, Đại học Mở (Vương quốc Anh).

Đại biểu tập trung thảo luận khả năng duy trì, nhân rộng mô hình TAG.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng VESPI nhấn mạnh, giá trị của dự án không chỉ nằm ở những con số mà còn ở sự thay đổi trong cách giáo viên cùng học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Tại Việt Nam, dự án được VESPI triển khai từ năm 2024, với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC) và Quỹ Giáo dục và Phát triển Công nghệ thông tin (FIT-ED, Philippines).

Qua khảo sát 1.121 giáo viên và cán bộ quản lý, dự án xác định nhu cầu, khó khăn trong phát triển chuyên môn, từ đó thành lập 18 Nhóm hoạt động giáo viên (TAG) với 397 thành viên, thuộc 3 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Giáo dục địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Các địa phương đề xuất tiếp tục duy trì mạng lưới TAG trực tuyến.

Điểm nổi bật của mô hình là chuyển từ tập huấn tập trung sang học tập nghề nghiệp thường xuyên, lấy giáo viên làm chủ thể. Các thành viên cùng xác định vấn đề, thiết kế bài học, dạy thử nghiệm, dự giờ, phân tích minh chứng và điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Thông qua 4 đợt tập huấn trực tuyến và hoạt động hỗ trợ thường xuyên trên các nền tảng Zoom, Google Meet, giáo viên có thêm cơ hội kết nối liên trường, chia sẻ học liệu và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Kết quả đánh giá cuối kỳ ghi nhận những chuyển biến tích cực: giáo viên chủ động hơn trong trao đổi trực tuyến, đồng thiết kế bài học và sử dụng minh chứng từ hoạt động học tập của học sinh để cải tiến phương pháp dạy học.

Đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp duy trì mô hình TAG.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận khả năng duy trì, nhân rộng mô hình TAG trong bối cảnh đổi mới quản trị giáo dục và thực hiện chuyển đổi số.

Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ chuyên môn, tăng cường kết nối giữa giáo viên các trường, nhất là tại những địa bàn rộng, điều kiện đi lại còn khó khăn.

Đại biểu chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm khi tham gia dự án TAG.

Với hình thức sinh hoạt trực tuyến kết hợp thực hành trực tiếp, mô hình TAG được đánh giá có khả năng mở rộng phạm vi hỗ trợ, tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện để giáo viên duy trì hoạt động học tập nghề nghiệp thường xuyên.

Chia sẻ về dự án, thầy Lê Hiếu, Trường THCS số 2 Lệ Thủy bày tỏ: "Dự án thật sự ý nghĩa, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho thành viên tham gia. Sau tập huấn, cá nhân tôi sẽ cố gắng xây dựng mô hình giáo dục hiệu quả trong dạy học cũng như hướng nghiệp cho học trò của mình".

Bà Trần Thị Hương Giang, đại diện Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục trao chứng nhận cho các trưởng nhóm tham gia tập huấn tại Quảng Trị.

Các địa phương đề xuất tiếp tục duy trì mạng lưới TAG trực tuyến, phát triển đội ngũ giáo viên nòng cốt, từng bước tích hợp mô hình vào hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục.

Những kết quả từ dự án ETI góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên, hướng đến xây dựng môi trường học tập chuyên môn bình đẳng, linh hoạt, phát huy tinh thần hợp tác và năng lực tự phát triển nghề nghiệp của mỗi nhà giáo.