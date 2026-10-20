Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. Địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc, gắn trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu với chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Sát thực tiễn, rõ trách nhiệm

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, công tác phát triển đảng viên tại tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng trước khi hợp nhất đều đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ đảng viên từng bước được trẻ hóa, trình độ, năng lực được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các trường học còn thấp; cơ cấu đảng viên trẻ chưa cao...

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, sau hợp nhất, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có quy mô tổ chức, địa bàn và đối tượng quản lý rộng hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác phát triển đảng viên cả về phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trong tổng số đảng viên mới kết nạp hằng năm có từ 25% trở lên là học sinh, sinh viên và từ 25% trở lên là người lao động trong doanh nghiệp.

Điểm mới đáng chú ý là Thành ủy Hải Phòng đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên, không giao theo hướng “cào bằng”, mà xác định chỉ tiêu cụ thể theo từng quý và cả năm, phù hợp với điều kiện và khả năng tạo nguồn của từng đảng bộ, tạo điều kiện kiểm tra tiến độ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình thực hiện, thay vì chỉ tập trung đánh giá kết quả vào cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu 100% đảng bộ trực thuộc chủ động rà soát nguồn, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm và xác định lộ trình thực hiện. Cùng với đổi mới cách giao chỉ tiêu, Thành ủy Hải Phòng đặc biệt coi trọng trách nhiệm tổ chức thực hiện. Công tác phát triển đảng viên phải quán triệt yêu cầu “coi trọng chất lượng, bảo đảm số lượng”, thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, “một việc-một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Thành ủy Hải Phòng quy định không xếp loại hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu và cấp phó phụ trách công tác xây dựng Đảng nếu đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao trong quý.

Đáng chú ý, Thành ủy Hải Phòng quy định không xếp loại hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu và cấp phó phụ trách công tác xây dựng Đảng nếu đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao trong quý.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, quy định này thể hiện sự thay đổi trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo: nhiệm vụ phát triển đảng viên được lượng hóa bằng chỉ tiêu, tiến độ và kết quả cụ thể; trách nhiệm của người đứng đầu được xem xét trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; qua đó khắc phục tình trạng thiếu chủ động trong tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú hoặc dồn việc kết nạp vào những tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh cho biết, để bảo đảm việc giao chỉ tiêu có căn cứ thực tiễn, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động khảo sát, rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng phương án phân bổ và lấy ý kiến các đảng ủy trực thuộc trước khi tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giao chỉ tiêu. Việc phân bổ trên cơ sở đánh giá khả năng tạo nguồn của từng đơn vị nhằm khắc phục tình trạng giao nhiệm vụ không sát thực tế, đồng thời phát huy tiềm năng phát triển đảng viên tại cơ sở.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành các văn bản hướng dẫn về thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, nhất là đối với học sinh và quần chúng ưu tú tại những nơi chưa có tổ chức đảng; đồng thời, tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở, triển khai tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Chuyển biến tích cực từ cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 7.110 đảng viên, đạt 93% kế hoạch năm. Nhiều đảng bộ trực thuộc hoàn thành sớm chỉ tiêu, trong đó có những địa phương từng gặp khó khăn về tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 7.110 đảng viên, đạt 93% kế hoạch năm. Nhiều đảng bộ trực thuộc hoàn thành sớm chỉ tiêu, trong đó có những địa phương từng gặp khó khăn về tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Tại Đảng bộ xã Tiên Minh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 đã kết nạp 63 đảng viên mới, đạt 126% kế hoạch năm do Thành ủy giao; trong đó, Đảng bộ Trường trung học phổ thông Toàn Thắng kết nạp được 41 đảng viên; nhiều chi bộ khu dân cư ở Tiên Minh trước đây gặp khó khăn trong tạo nguồn nay đã kết nạp được đảng viên mới.

Theo đồng chí Lê Toàn Thắng, Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Tiên Minh), để đạt kết quả nêu trên, Đảng ủy xã sớm ban hành nghị quyết, kế hoạch về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng tổ chức đảng và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Sau khi hoàn thành sắp xếp thôn, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo rà soát nguồn kết nạp tại khu dân cư, nhất là đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; đồng thời quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong trường học. Nhờ đó, những khó khăn trong phát triển đảng viên ở cơ sở từng bước được khắc phục; việc kết nạp đảng viên mới không còn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn sẵn có mà gắn với quá trình phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú một cách thường xuyên.

Tại xã Tiên Lãng, đến giữa tháng 7/2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 86 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 69 đảng viên mà Thành ủy giao cho cả năm. Đồng chí Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãng cho biết, các chi bộ thường xuyên rà soát nguồn, lập danh sách quần chúng ưu tú gửi Ban Xây dựng Đảng để tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường hoạt động tại cơ sở nhằm phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bên cạnh khu vực nông thôn và trường học, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, được Thành ủy Hải Phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng, củng cố tổ chức đảng trong khu vực kinh tế có đông công nhân, người lao động.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế thành phố tập trung thực hiện chủ trương xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức đảng”. Trong đó, chú trọng phát hiện những công nhân, kỹ sư có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp. Đồng chí Phạm Văn Thép

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý kinh tế Hải Phòng

Theo đồng chí Phạm Văn Thép, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý kinh tế Hải Phòng: Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế thành phố tập trung thực hiện chủ trương xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức đảng”. Trong đó, chú trọng phát hiện những công nhân, kỹ sư có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp.

Thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngày càng nhận được sự quan tâm của người lao động và sự đồng thuận của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tại những doanh nghiệp có tổ chức đảng hoạt động nền nếp, đảng viên phát huy tốt vai trò nêu gương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và thúc đẩy các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh.

Với những giải pháp cụ thể, ngay trong quý III/2026, Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cả năm, sớm hơn kế hoạch một quý. Kết quả này cho thấy khả năng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn nhiều dư địa nếu cấp ủy có phương pháp tiếp cận phù hợp, chủ động phối hợp doanh nghiệp và quan tâm xây dựng nguồn từ đội ngũ lao động trực tiếp.

Từ thực tiễn tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng, có thể thấy việc đổi mới cách giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đã bước đầu khẳng định hiệu quả của việc chuyển từ giao nhiệm vụ mang tính định hướng sang quản lý bằng mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể; góp phần khắc phục tính thụ động trong công tác phát triển đảng viên, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cấp ủy cơ sở.