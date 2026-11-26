Ngày 26/11, tại Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn” trong chuỗi tọa đàm chuyên sâu tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Tiếp nối hai tọa đàm tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, chương trình tại Quảng Ninh tập trung đánh giá thực trạng đào tạo, nhận diện nhu cầu bồi dưỡng và tìm giải pháp phù hợp với thực tế tác nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi cách các tòa soạn sản xuất, phân phối thông tin cũng như cách công chúng tiếp nhận thông tin. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, công nghệ giúp nhà báo tác nghiệp nhanh hơn, tiếp cận thêm nguồn tin và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng. Song, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội của nhà báo là những yếu tố công nghệ không thể thay thế.

“Người làm báo hiện nay cần vừa vững vàng về nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ; vừa nhạy bén với cái mới, vừa kiên định với những nguyên tắc nghề nghiệp. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đi trước một bước, đồng hành với sự phát triển của báo chí”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Quang cảnh tọa đàm.

Ba nhóm vấn đề được đặt ra tại tọa đàm gồm yêu cầu đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI, đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng, cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với các tòa soạn và tổ chức Hội. Trong đó, những vấn đề được quan tâm là khoảng cách về kỹ năng số trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên, việc ứng dụng AI và tự động hóa, báo chí dữ liệu, quản trị rủi ro trên không gian mạng và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số.

Một nội dung trọng tâm là xây dựng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo từng nhóm kỹ năng. Cùng với việc đưa công cụ số và AI vào giảng dạy, chương trình cần gắn lý thuyết với thao tác nghiệp vụ tại tòa soạn. Hiệu quả sau đào tạo cũng là vấn đề được đặt ra, nhất là khả năng vận dụng thường xuyên những kỹ năng đã học vào công việc hằng ngày của phóng viên, biên tập viên.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Trung tâm đổi mới chương trình, tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia. Theo ông, mỗi tòa soạn cần coi phát triển nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, mỗi nhà báo cần có ý thức học tập suốt đời, chủ động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Các ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất từ tọa đàm tại Quảng Ninh, cùng kết quả hai tọa đàm tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, sẽ là cơ sở để Trung tâm hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp bồi dưỡng sát với nhu cầu tác nghiệp của người làm báo.