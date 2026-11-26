Trường Đại học Y Dược Thái Bình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh giáo sư, phó giáo sư. (Ảnh: Trường Đại học Y Dược Thái Bình)

Khẳng định định hướng đổi mới trong dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và , miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phù hợp xu hướng quốc tế và tăng quyền tự chủ cho các nhà trường nhưng lãnh đạo một số cơ sở giáo dục bày tỏ băn khoăn khi triển khai với một số ngành đặc thù.

Khó đủ số thành viên hội đồng

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay theo dự thảo thông tư, cơ sở giáo dục sẽ tự thành lập hội đồng xét chức danh giáo sư, phó giáo sư, đây là sự đổi mới rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, quy định các thành viên hội đồng xét chức danh giáo sư phải là các giáo sư có thể sẽ có khó khăn với một số lĩnh vực, đặc thù, vốn có số lượng giáo sư không nhiều, ví dụ như dân tộc học, khảo cổ học, nên rất khó để tìm đủ giáo sư tham gia hội đồng.

Cùng băn khoăn này, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng với một số ngành, tìm được 10 giáo sư chuyên ngành hẹp rất khó khăn. Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên cân nhắc quy định về số lượng thành viên hội đồng.

Về tiêu chuẩn xét giáo sư, phó giáo sư, ông Sơn cho hay ngành sư phạm có đặc thù khi nhiều thầy cô là chủ biên, tổng chủ biên chương trình, sách giáo khoa, mất nhiều công sức và dành nhiều tâm huyết, nhưng thuộc bậc phổ thông, không phải công trình cho giáo dục đại học nên theo dự thảo thông tư sẽ không được tính.

Bên cạnh đó, tiêu chí xét hiện chỉ tính giờ giảng dạy bậc đại học trong khi nhiều thầy cô phải thực hiện bồi dưỡng giáo viên, tập huấn sư phạm. Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung cơ chế công nhận các nội dung này.

Phó giáo sư Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng. (Ảnh: Vietnam+)

Phó giáo sư Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng nêu thực tiễn các phó giáo sư chủ yếu hướng dẫn nghiên cứu sinh, thời gian giảng dạy đại học ít. Theo đó, ông Tùng đề nghị xem xét việc quy đổi thời gian giữa hai hoạt động này. Ông Tùng cũng kiến nghị xem xét đưa đổi mới sáng tạo, sáng chế vào tiêu chí xét duyệt.

Đại diện Học viên Quân y cũng đặt vấn đề dùng có thể dùng sản phẩm là các giải pháp hữu ích, sách chuyên khảo, xây dựng phác đồ điều trị thay thế cho tiêu chí bài báo quốc tế khi xét giáo sư, phó giáo sư hay không?

Đại diện Trường Đại học Ngoại thương cho rằng trong mỗi ngành đều có đặc thù riêng và đề nghị ban soạn thảo thông tư nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bổ sung quy định về tương đương và trách nhiệm giải trình liên quan đến các yếu tố đặc thù nhỏ lẻ trong tiêu chí xét chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Không thể chỉnh sửa bộ tiêu chí tối thiểu

Trước kiến nghị của các cơ sở giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định bộ tiêu chuẩn thông tư đưa ra là quy định chung, là bộ chuẩn tối thiểu các chức danh giáo sư, phó giáo sư cần đáp ứng. Trên cơ sở chuẩn chung, các cơ sở giáo dục có thể bổ sung thêm các tiêu chuẩn để nâng cao yêu cầu chất lượng với chức danh giáo sư, phó giáo sư của đơn vị mình. Vì thế, các cơ sở không thể điều chỉnh bộ tiêu chuẩn tối thiểu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng theo Bộ trưởng, một số đề xuất của các cơ sở giáo dục, ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, xem xét thêm.

Cụ thể như có thể nghiên cứu đề xuất về việc quy đổi thời gian hướng dẫn nghiên cứu sinh sang thời gian giảng dạy đại học do hiệm vụ chính của phó giáo sư, giáo sư là giảng dạy nghiên cứu. Tuy nhiên, việc đưa đổi mới sáng tạo, sáng chế thành tiêu chí cứng trong thông tư sẽ có thể gây khó khăn cho nhiều cơ sở giáo dục khi áp dụng chung vì tuỳ đặc thù từng trường, không phải nơi nào cũng đổi mới sáng tạo và sáng chế. Tương tự, với ngành sư phạm, chủ biên sách giáo khoa có thể đưa vào tiêu chí đánh giá của cơ sở giáo dục nhưng đưa vào tiêu chuẩn tối thiểu chung sẽ làm phức tạp hóa.

Với ngành y, các sách chuyên khảo liên quan đến khoa học công nghệ và nghiên cứu có thể xem xét thay thế bài báo quốc tế, nhưng với phác đồ điều trị cần nghiên cứu kỹ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện nội dung dự thảo để có thể sớm ban hành.

Theo Bộ trưởng, khi thông tư đi vào thực hiện, việc bổ nhiệm phó giáo sư, giáo sư có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong năm, không cần theo đợt như trước đây và ứng viên có thể nộp hồ sơ ở nhiều trường. Bộ trưởng cho rằng, điều này sẽ tạo sự cạnh tranh lớn, đòi hỏi hội đồng phải nâng cao trách nhiệm đánh giá công tâm, khách quan, thực chất, nâng cao chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ thực hiện hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước./.