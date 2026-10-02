Đổi mới bao bì, công nghệ đóng gói theo hướng bền vững

Trong khuôn khổ Triển lãm và Hội thảo quốc tế về công nghệ chế biến và đóng gói tại Hà Nội - ProPak Hanoi 2026, ngày 13/10, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam phối hợp cùng Informa Markets Vietnam tổ chức Hội thảo “Đổi mới bao bì và công nghệ đóng gói ngành đồ uống”.

Đổi mới bao bì và công nghệ đóng gói ngành đồ uống giúp bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Hội thảo tập trung vào những vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo trong bao bì, ứng dụng vật liệu và công nghệ đóng gói, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong ngành đồ uống. Một trong những nội dung xuyên suốt của chương trình là thúc đẩy các giải pháp bao bì theo hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, chương trình đề cập đến những hướng tiếp cận như đổi mới bao bì lon nhôm, tái sử dụng bao bì keg bia bằng thép không gỉ và các xu hướng phát triển bao bì bền vững. Đây là những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm trong quá trình đổi mới sản xuất, khi yêu cầu giảm tiêu hao tài nguyên, tăng khả năng tái sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu ngày càng rõ nét.

Đối với ngành đồ uống, bao bì là một trong những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến sử dụng vật liệu, năng lượng, vận chuyển và khả năng thu hồi, tái sử dụng sau tiêu dùng. Vì vậy, đổi mới công nghệ đóng gói không chỉ nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn sản phẩm mà còn gắn với yêu cầu tối ưu nguyên liệu, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất.

Theo nội dung chương trình, hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về xu hướng bao bì, vật liệu, công nghệ đóng gói và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trong ngành đồ uống. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin thực tiễn để lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất và định hướng phát triển của mình.

Ban Tổ chức cho biết, thông qua các tham luận chuyên đề và trao đổi tại hội thảo, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để tìm kiếm giải pháp tối ưu hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh sản xuất và tiêu dùng bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp, việc đổi mới bao bì và công nghệ đóng gói được kỳ vọng không chỉ tạo ra những cải tiến về kỹ thuật, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tài nguyên tiết kiệm hơn, mở rộng khả năng tái sử dụng vật liệu và từng bước hình thành các mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Các nội dung tại Hội thảo quốc tế về công nghệ chế biến và đóng gói tại Hà Nội - ProPak Hanoi 2026 phù hợp với định hướng thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy các mô hình sản xuất bền vững và tăng cường áp dụng các giải pháp, công nghệ thân thiện hơn với môi trường.