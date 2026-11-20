Những sáng kiến xuất phát từ lớp học, được kiên trì thử nghiệm, điều chỉnh, không chỉ mang lại hiệu quả trong giảng dạy mà còn góp phần khẳng định tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của một giáo viên trẻ.

Năm học 2023 - 2024, Đỗ Hoàng Anh được trao giải Nhất cuộc thi Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử E-learning cấp quận, giải Ba Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp quận trước đây; đồng thời đạt giải Khuyến khích cuộc thi Kỹ năng công nghệ thông tin dành cho giáo viên, nhân viên tại Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024.

Tiết học trên lớp của cô giáo Đỗ Hoàng Anh trở nên sinh động, hấp dẫn hơn với học sinh bởi những hình ảnh trực quan sinh động. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những giải thưởng, cô giáo Đỗ Hoàng Anh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, trong quá trình giảng dạy, cô nhận ra những khó khăn học sinh gặp phải trong tiếp nhận kiến thức. Với lứa tuổi nhỏ, để các em có sự hình dung về bài giảng một cách sinh động thì điều quan trọng nhất là có những hình ảnh trực quan.

Nghĩ là làm, cô giáo trẻ bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động phù hợp để học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Từ đó, các sáng kiến xây dựng bài giảng được hình thành và đưa vào áp dụng trong mỗi bài giảng hằng ngày.

Tận dụng các công cụ công nghệ, cô giáo Đỗ Hoàng Anh hướng tới những bài giảng trực quan, sinh động, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời giúp giáo viên có thêm phương thức tiếp cận nội dung và triển khai bài học.

Các giải pháp không dừng lại ở ý tưởng hay bản thiết kế, mà được đưa vào thực tế giảng dạy. Qua từng lần sử dụng, cô giáo trẻ tiếp tục quan sát phản ứng, khả năng tiếp nhận của học sinh để điều chỉnh, hoàn thiện. Chính quá trình ấy giúp những sáng kiến ngày càng sát với nhu cầu thực tế, đồng thời trở thành kinh nghiệm tích lũy trong hành trình làm nghề.

Đoàn thanh niên - Hội đồng Đội phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám vinh danh các giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Mạnh Phạm

Tuy nhiên, với cô giáo Đỗ Hoàng Anh, những thành tích chuyên môn chỉ là một phần hành trình. Điều khiến cô trân trọng và có thêm động lực gắn bó với nghề mỗi ngày chính là sự trưởng thành của học sinh, từ những thay đổi trong học tập đến cách các em suy nghĩ, ứng xử và tự tin hơn.

Đặc biệt, những năm tháng đồng hành cùng học sinh có khó khăn trong giao tiếp, học tập và kiểm soát hành vi đã để lại trong cô giáo Đỗ Hoàng Anh nhiều dấu ấn sâu sắc.

"Với những học sinh ấy, sự tiến bộ đôi khi không thể đo bằng điểm số, mà được nhận ra từ những thay đổi nhỏ: Con biết hòa nhập hơn, tự tin hơn, hay làm được một việc trước đây còn gặp nhiều trở ngại", cô giáo trẻ tâm sự.

Đối với cô giáo Đỗ Hoàng Anh, những học sinh ấy là một phần rất đặc biệt trong hành trình làm nghề. Đó là hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả cô và trò. Có lúc vui vì học sinh tiến bộ, có lúc cùng trải qua mệt mỏi, nhưng chính những trải nghiệm ấy giúp cô giáo trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành trong giáo dục.

Bà Lê Thị Thu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt cho biết, Đỗ Hoàng Anh là giáo viên trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Với cô giáo Đỗ Hoàng Anh, niềm vui trong hành trình làm nghề là được chứng kiến sự tiến bộ mỗi ngày của học sinh. Ảnh: Vân Hà

Theo bà Chung, điều đáng trân trọng ở cô Hoàng Anh là tinh thần không ngừng học hỏi, đổi mới và mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Cô luôn tìm tòi cách làm mới, khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ để thiết kế bài giảng sinh động, tạo hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

Không chỉ nỗ lực hoàn thiện bản thân, Hoàng Anh còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học.

“Giá trị của một giáo viên trẻ không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn hay những thành tích đạt được, mà còn ở tinh thần dấn thân, khả năng lan tỏa và đóng góp cho tập thể”, bà Lê Thị Thu Chung nhấn mạnh.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô giáo Hoàng Anh là một trong những nhân tố trẻ mang đến năng lượng tích cực, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới trong tập thể.

Học sinh hào hứng tham gia tiết học do cô giáo Đỗ Hoàng Anh giảng dạy. Ảnh: NVCC

Việc được Đoàn thanh niên - Hội đồng Đội phường vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô giáo Đỗ Hoàng Anh trên hành trình nghề nghiệp.

Trước đó, giai đoạn 2022 - 2024, cô giáo Đỗ Hoàng Anh được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa vì có thành tích trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”; giấy khen của Chủ tịch UBND quận Đống Đa vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023 - 2024. Năm 2025, cô đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp quận. Đặc biệt, cô giáo Đỗ Hoàng Anh hai lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.