Sau khi cha qua đời, vợ chồng chị Huỳnh quyết định ở lại quê nhà để hương khói, thờ phụng cha. Tài sản ông để lại là căn nhà chưa đầy 40 m² đã xuống cấp nghiêm trọng cùng khoản nợ hàng chục triệu đồng do chi phí điều trị bệnh. Hai con còn quá nhỏ, cuộc sống gia đình hiện trông chờ vào những ngày công làm thuê bấp bênh của người chồng.

Ba mẹ con chị Huỳnh Như Huỳnh trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Năm lên 3 tuổi, Huỳnh đã thiếu vắng tình thương của mẹ, lớn lên bên người cha nghèo. Sớm phải tự lập, em rời quê đến Đồng Nai, Bình Dương làm thuê, làm mướn, kiếm sống qua ngày. Năm 21 tuổi, Huỳnh lập gia đình với anh Huỳnh Minh Nhí, quê ở Đồng Tháp, cũng có hoàn cảnh nghèo khó. Hai vợ chồng tiếp tục bám trụ nơi đất khách, ai thuê gì làm nấy, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống.

Hai con lần lượt chào đời, một bé 2 tuổi, bé còn lại mới 10 tháng tuổi, nỗi lo cơm áo ngày càng lớn, trong khi công việc của cả hai vợ chồng không ổn định, thu nhập chẳng đáng là bao. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng Huỳnh vẫn quyết tâm làm lụng, dành dụm từng chút để lo cho tương lai các con.

Huỳnh chia sẻ: “Vợ chồng em dù khó khăn cũng cố gắng làm ăn, dành dụm, sau này, khi các con đến tuổi đi học, em mong có điều kiện lo cho con được đàng hoàng, để con không phải chịu cảnh vất vả, thiệt thòi như cha mẹ ngày trước”.

Chồng đi làm thuê, một mình Huỳnh xoay xở chăm sóc hai con nhỏ và quán xuyến việc nhà.

Hai năm trước, khi cha lâm bệnh, Huỳnh trở về quê chăm sóc, nhưng rồi ông không qua khỏi. Sau khi cha mất, vợ chồng Huỳnh quyết định ở lại quê, tiếp tục hương khói cho cha. Không có tài sản gì đáng giá để lại, người cha chỉ còn căn nhà chưa đầy 40 m², cũng là nơi che mưa, chắn nắng cho gia đình 4 người. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ hư hỏng, nhưng vợ chồng Huỳnh không có khả năng sửa chữa.

Trở về quê, anh Huỳnh Minh Nhí làm đủ nghề kiếm sống, từ phụ hồ, coi vuông đến đào đất... Có việc thì có tiền, hết việc lại tìm nơi khác. Những đồng tiền công ít ỏi phải dành lo bữa ăn, sữa, tã và các khoản sinh hoạt cho hai con nhỏ. Huỳnh ở nhà chăm sóc con, quán xuyến gia đình. Vì con còn quá nhỏ, chị chưa thể đi làm, mọi chi tiêu gần như trông vào sức lao động của người chồng.

Mái nhà không lành lặn của gia đình chị Như Huỳnh tại ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch.

Bà Lê Thị Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Biển Bạch, cho biết gia đình chị Huỳnh Như Huỳnh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng không có tài sản tích lũy, hai con còn nhỏ, người chồng phải làm thuê nhiều nghề để nuôi gia đình, người vợ ở nhà chăm con. Đặc biệt, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Sau những mất mát và nhọc nhằn đã trải qua, điều chị Huỳnh mong mỏi là có được mái nhà lành lặn để các con có nơi ở an toàn, vợ chồng yên tâm làm ăn, chăm lo cho con khôn lớn. Mong rằng những tấm lòng sẻ chia sẽ giúp gia đình có thêm cơ hội xây dựng lại mái ấm, để cuộc đời hai đứa trẻ bớt đi phần thiệt thòi./.