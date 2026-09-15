Đội mạnh nhất V.League thua đậm CLB Nhật Bản

CLB Công an Hà Nội để thua 1-4 ở trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin trên sân khách khi đối đầu Gamba Osaka. HLV Mano Polking tung ra đội hình với 8 ngoại binh và Việt kiều. Ngay phút thứ 8, Quang Hải có cơ hội sau khi nhận bóng sát vòng cấm. Đội trưởng CLB Công an Hà Nội tung cú dứt điểm nhanh nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Gamba Osaka.

Đội chủ nhà cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 11, Shuto có khoảng trống trong vòng cấm và tung cú sút về phía khung thành CLB Công an Hà Nội. Nguyễn Filip chọn vị trí chính xác, đổ người và bắt gọn bóng.

Sau thời gian đầu giằng co, Gamba Osaka bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 28, sau pha phối hợp ăn ý, Usami Takashi có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút mạnh, đưa bóng vượt khỏi tầm với của Nguyễn Filip, mở tỷ số.

Đến phút 38, CLB Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ nhận bàn thua thứ hai khi Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka để bóng chạm tay trước đó. Đội khách không phải chịu phạt đền.

Sau giờ nghỉ, CLB Công an Hà Nội nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 55, Alan có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ Gamba Osaka kịp áp sát và cản phá. Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Gamba Osaka phối hợp nhanh để kéo giãn hàng thủ CLB Công an Hà Nội, trước khi Yamashita tạt bóng vào trong cho Toshida băng vào đánh đầu vào lưới trống.

Phút 63, Quang Hải tiếp tục thử vận may với cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Gamba Osaka. Đến phút 67, sai lầm ở hàng thủ khiến CLB Công an Hà Nội nhận bàn thua thứ ba. Đoàn Văn Hậu để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Usami Takashi dứt điểm thuận lợi, hoàn tất cú đúp.

CLB Công an Hà Nội có bàn danh dự ở phút 79. Đình Bắc đi bóng tự tin trong vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp. Thủ môn Gamba Osaka đẩy bóng ra, nhưng Koko kịp thời đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Tuy nhiên, trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Gamba Osaka ấn định tỷ số lên 4-1 nhờ pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm của Sumi Koshiro. Như vậy, ở trận ra quân, CLB Công an Hà Nội thua 1-4 trước Gamba Osaka ở trận mở màn AFC Champions League Elite 2026/27.