Đội mạnh nhất trong bảng của U23 Việt Nam lộ diện

U23 Uzbekistan không gặp nhiều khó khăn để vượt qua U23 Philippines. Ảnh: UFA.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Muens ngay đầu hiệp hai (phút 48) chính là bước ngoặt quyết định khiến U23 Philippines vỡ trận, tạo điều kiện để U23 Uzbekistan phô diễn sức mạnh và giành chiến thắng giòn giã.

Nhưng kể cả trước khi bước ngoặt xảy ra, U23 Uzbekistan vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Đội bóng Trung Á liên tục vây hãm khung thành U23 Philippines và cụ thể hóa ưu thế ở phút 30 khi Karimov thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác cho O'rinboyev đánh đầu mở tỷ số.

Đại diện Đông Nam Á chỉ tạo ra được vài cú dứt điểm đáng chú ý của Reyes trước khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0. Thảm họa ập đến với U23 Philippines ở phút 48 khi Muens mất bóng rồi phạm lỗi kéo quần đối thủ sát vùng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Chơi thiếu người, Philippines chịu sức ép nghẹt thở. Phút 61, ngay sau khi cú sút của Lucero dội xà ngang U23 Uzbekistan, đội bóng áo trắng lập tức phản công chớp nhoáng để Saidnurullaev đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Dù chỉ một phút sau, Merino tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đó cũng là tất cả những gì U23 Philippines làm được. Khoảng thời gian còn lại hoàn toàn thuộc về Uzbekistan. Phút 72, Saidnurullaev hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cự ly gần nâng tỷ số lên 3-1. Chưa đầy 2 phút sau, Fayzullaev tỏa sáng bằng cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào mép dưới xà ngang.

Cơn ác mộng của Philippines khép lại ở phút 80 khi Reimov chớp thời cơ từ sai sót của đối thủ, ấn định thắng lợi áp đảo 5-1 cho Uzbekistan. Sau khi đánh bại Philippines, U23 Uzbekistan sẽ hướng đến cuộc chạm trán Kuwait ở lượt trận thứ 2 bảng C vào ngày 18/9 tới.

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