Đội mạnh nhất Hàn Quốc đè bẹp á quân V.League

CLB Thể Công - Viettel nối dài chuỗi trận đáng thất vọng. Ảnh: Kiều Oanh.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công - Viettel sớm bộc lộ sự lép vế trước FC Seoul, đội bóng vừa đăng quang K League 1 sớm 5 vòng và được xem là CLB mạnh nhất Hàn Quốc lúc này. Ngay phút thứ 8, Anderson Oliveira bứt tốc bên cánh rồi căng ngang thuận lợi để Moon Seon-min dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đại diện Hàn Quốc.

Đến phút 21, Anderson Oliveira tiếp tục ghi dấu ấn với pha khống chế bóng bằng ngực trong vùng cấm trước khi tung cú sút uy lực vào góc cao, nhân đôi cách biệt. Hàng thủ đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và khả năng phối hợp của đối thủ.

FC Seoul không mất nhiều thời gian để gia tăng cách biệt. Phút 30, từ quả tạt về cột xa, Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền bóng để Hwang Do-yun băng vào dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 4 phút sau, Moon Seon-min kiến tạo để Cho Young-wook sút hiểm hóc vào góc thấp, đưa đội khách dẫn trước 4 bàn ngay trong hiệp một.

Thể Công - Viettel gần như không thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Trước giờ nghỉ, Cho Young-wook có thêm cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Nguyễn Văn Việt kịp thời băng ra cản phá, giúp đội chủ nhà tránh bàn thua thứ năm.

Tuy nhiên, nỗ lực đó chỉ giúp Thể Công - Viettel trì hoãn việc nhận thêm bàn thua. Phút 54, Babec căng ngang vào vùng cấm để Leonardo Ruiz khống chế bóng, xoay người dứt điểm nhanh, nâng tỷ số lên 5-0 cho FC Seoul.

Bước ngoặt xuất hiện khi Yazan Al Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. FC Seoul phải chơi thiếu người trong khoảng 30 phút cuối, tạo cơ hội để Thể Công - Viettel tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng lợi thế quân số để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thất bại 0-5 khiến Thể Công - Viettel tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng. Đây là trận thứ 7 liên tiếp thầy trò HLV Velizar Popov không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của á quân V.League.