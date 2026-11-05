'Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm': Lan tỏa giá trị nghề truyền thống giữa lòng phố cổ

Triển lãm mang đậm dấu ấn văn hóa của làng cổ Đường Lâm với các sản phẩm như mâm cỗ, khay trà, hộp mứt. Tác giả đã khéo léo lồng ghép các yếu tố kiến trúc đặc trưng như cổng làng, cổng đình, mái chùa cùng các chất liệu địa phương như đá ong, ngói, gạch vào từng tác phẩm để tạo nên một phong cách riêng biệt.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả khẳng định văn hóa bản địa chính là "linh hồn" không thể sao chép của sản phẩm truyền thống, và để duy trì sức sống cho nghề, các thiết kế cần liên tục đổi mới nhằm phù hợp với sinh hoạt đương đại.

Các sản phẩm sơn mài được trình bày trong triển lãm

Đứng trước những ý kiến lo ngại về việc các làng nghề đang dần bị mai một, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đã bày tỏ góc nhìn đầy lạc quan qua những tín hiệu tích cực từ giới trẻ:

“Những năm gần đây, tôi thấy những tín hiệu tích cực khi văn hóa và nghề truyền thống, đặc biệt là sơn mài đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới trẻ. Các bạn đã cảm nhận sâu sắc nét độc đáo của sơn mài và tự hào mang bản sắc ấy ra quốc tế. Chính nét riêng đó đã làm nên sự thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn kinh tế”.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ về góc nhìn của mình

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tạo cơ hội để du khách tìm hiểu di sản và trải nghiệm kỹ thuật thủ công truyền thống thông qua workshop gắn vỏ trứng, qua đó tiếp cận gần hơn với quy trình sáng tạo các sản phẩm sơn mài.

Du khách tham gia workshop trải nghiệm kỹ thuật chế tác sơn mài

Trưng bày “Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm” diễn ra đến hết ngày 30.11 tại Đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, Hà Nội.