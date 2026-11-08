Đổi loại muối ăn có thể ngăn ngừa 3 triệu ca tử vong mỗi năm

Ảnh minh hoạ

Theo nghiên cứu mới của Viện Sức khỏe Toàn cầu George (Australia), được công bố ngày 6/11, việc thay thế muối ăn thông thường bằng muối bổ sung kali có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu đánh giá tác động của giải pháp này tại 193 quốc gia và cho thấy ngay cả khi chỉ một phần lượng muối tiêu thụ được thay thế, lợi ích cũng rất đáng kể.

Theo đó, ông Bruce Neal, nghiên cứu viên cao cấp tại The George Institute ở Ấn Độ cho biết, biện pháp này có thể giúp ngăn ngừa gần 3 triệu ca tử vong và 10 triệu ca mắc mới bệnh tim mạch, bệnh thận mỗi năm trên toàn thế giới.

“Tiêu thụ quá nhiều natri và không bổ sung đủ kali là những nguyên nhân đã được xác định rõ gây tăng huyết áp - một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến các tình trạng đe dọa tính mạng như đột quỵ, đau tim và bệnh thận. Chuyển sang sử dụng muối bổ sung kali giúp giải quyết đồng thời cả hai vấn đề dinh dưỡng này, qua đó mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể”, ông Neal nhấn mạnh trong tuyên bố đi kèm nghiên cứu.

Muối bổ sung kali là gì?

Muối bổ sung kali được sản xuất bằng cách thay thế một phần natri clorua trong muối thông thường bằng kali clorua. Điểm thuận lợi là loại muối này có hình thức, hương vị và cách sử dụng tương tự muối ăn thông thường, nên người tiêu dùng không cần thay đổi đáng kể thói quen nấu nướng.

Theo bác sĩ May Bakir, nhà sáng lập InfiniteHeart Health, việc thay thế một phần natri bằng kali giúp kiểm soát huyết áp thông qua hai cơ chế. Giảm natri giúp cơ thể hạn chế giữ nước, trong khi tăng kali hỗ trợ thận đào thải natri và góp phần làm giãn mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp.

Bà cho biết huyết áp thường bắt đầu giảm sau vài tuần sử dụng loại muối này. Các thử nghiệm đã ghi nhận mức giảm đáng kể trong khoảng 1-3 tháng.

Giải pháp tiềm năng cho sức khỏe cộng đồng

Tầm quan trọng của việc thay thế muối ăn thông thường bằng muối bổ sung kali cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận. Năm 2025, WHO khuyến nghị sử dụng loại muối này như một biện pháp góp phần giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hiện khoảng 1,4 tỷ người trưởng thành trong độ tuổi 30-79 trên toàn thế giới bị tăng huyết áp, tương đương gần 1/3 dân số trong nhóm tuổi này. Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và khuyết tật trên toàn cầu.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học xem xét nhiều phương án triển khai, từ thay thế muối sử dụng trong các hộ gia đình đến thay đổi thành phần muối trong thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn tại nhà hàng. Một số kịch bản tập trung vào những người đã được chẩn đoán hoặc đang điều trị tăng huyết áp.

Kết quả cho thấy lợi ích lớn nhất đạt được khi việc thay thế được thực hiện đồng thời trong gia đình và ngành công nghiệp thực phẩm.

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, muối bổ sung kali không phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia cảnh báo việc tăng lượng kali có thể gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh thận giai đoạn nặng, bởi chức năng thận suy giảm khiến cơ thể khó đào thải lượng kali dư thừa.

Một thách thức khác là giá thành. Mặc dù được đánh giá là sản phẩm có chi phí tương đối thấp, muối bổ sung kali hiện vẫn đắt hơn muối thông thường. Điều này có thể khiến các nhà sản xuất thực phẩm chưa sẵn sàng chuyển đổi.

Theo ông Neal, cần mở rộng quy mô sản xuất và đổi mới công nghệ để đưa giá muối bổ sung kali xuống ngang mức muối thông thường rẻ nhất. Các chính phủ cũng có thể cân nhắc các quy định khuyến khích hoặc bắt buộc doanh nghiệp sử dụng loại muối này, tương tự chính sách bổ sung i-ốt vào muối ăn tại nhiều quốc gia.