Dời Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 về Quy Nhơn để gắn kết sự kiện APEC 2027

Gia Lai đề xuất dời Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 về Quảng trường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Quy Nhơn

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ chuỗi Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 tại Quy Nhơn dự kiến diễn ra từ ngày 7 – 9.12, UBND tỉnh nhận định việc điều chỉnh này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Cụ thể, UBND tỉnh đề xuất dời địa điểm tổ chức Lễ bế mạc về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Về thời gian, buổi lễ được đề xuất tổ chức vào ngày 06 tháng 12 năm 2026 – ngay trước thềm chuỗi Hội nghị ISOM APEC 2027,

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, việc tổ chức sự kiện tại vị trí và thời điểm này sẽ tạo ra cú hích lớn trong công tác truyền thông và quảng bá điểm đến.

Sự kiện không chỉ giúp kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương với chuỗi hoạt động đối ngoại tầm cỡ quốc tế, mà còn là cơ hội vàng để giới thiệu tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư từ các đại biểu, đối tác và doanh nghiệp toàn cầu. Qua đó, góp phần phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực và nâng cao vị thế của Gia Lai trên trường quốc tế.

Hiện tại, các nội dung chi tiết khác của chương trình Lễ bế mạc đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm đảm bảo bám sát mục tiêu của Năm Du lịch quốc gia 2026 cũng như phù hợp với tình hình thực tế.