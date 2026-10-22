Đổi khung giờ tính giá điện: Những nhóm khách hàng nào có thể phải trả thêm tiền?

Hoạt động sạc xe điện được xác định là một trong các nhóm sẽ ảnh hưởng khi tính theo khung giờ sử dụng điện mới. Ảnh: Phương Vi

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất triển khai khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới cùng cơ cấu biểu giá điện theo phương án sửa đổi ngay khi quyết định có hiệu lực.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ được Bộ Công Thương công bố, dựa trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, nhóm khách hàng sản xuất sắt thép có thể chịu mức tăng chi phí tiền điện bình quân dưới 9% khi áp dụng khung giờ mới.

Dù đây là nhóm chịu tác động bất lợi rõ nét trong số các nhóm được đánh giá, cơ quan quản lý cho biết chi phí điện hiện chiếm dưới 10% giá thành sản xuất thép. Vì vậy, tác động đến giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đánh giá là không lớn.

Đối với khách hàng trồng thanh long, chi phí tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 6%. Nhóm này có thể hạn chế mức tăng bằng cách điều chỉnh lịch vận hành hệ thống chiếu sáng từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau sang khung 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Cách bố trí này giúp tránh một phần thời gian cao điểm mới và tận dụng khung giờ thấp điểm.

Các mức tăng nêu trên là kết quả tính toán theo giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng điện. Khi doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chủ động thay đổi lịch vận hành, hóa đơn thực tế có thể khác với kết quả ước tính ban đầu.

Với hoạt động sạc xe điện, chi phí tiền điện được dự báo tăng gần 3% nếu chỉ xét tác động của việc thay đổi khung giờ. Tuy nhiên, các đơn vị vận hành trạm sạc có thể bố trí lại thời gian sạc để hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, qua đó giảm chi phí và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, chi phí tiền điện có thể tăng dưới 6% nếu chỉ xét riêng tác động của khung giờ mới. Tuy nhiên, đây là nhóm được xem xét áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nếu đồng thời triển khai cơ cấu biểu giá mới và áp dụng giá điện sản xuất cho cơ sở lưu trú du lịch theo phương án đề xuất, chi phí tiền điện của nhóm này có thể giảm so với hiện nay. Điều này cho thấy tác động cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào khung giờ sử dụng điện mà còn liên quan đến nhóm giá điện được áp dụng.