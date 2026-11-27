Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án Huỳnh Nhật Hào (SN 2002, trú tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra hành vi "Giết người”.

Buổi thực nghiệm được tiến hành dưới sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và luật sư. Tại đây, bị can Huỳnh Nhật Hào đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội theo diễn biến vụ án.

Huỳnh Nhật Hào được đưa tới hiện trường thực nghiệm lại hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2026, Hào cho ông Huỳnh Văn Hai (SN 1976, trú tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó Hào đòi nhiều lần nhưng ông Hai không trả.

Ngày 3/8/2026, qua thăm dò, Hào biết ông Hai có tiền trong người nên tìm cách thực hiện ý định cưỡng đoạt. Trên đường chở ông Hai đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc xã Khánh Bình (An Giang), Hào dừng xe rồi bất ngờ giật túi ông Hai đang đeo trên người.

Bị giật túi, ông Hai tri hô “cướp". Lúc này, Hào lấy con dao trong người đâm ông Hai hàng chục nhát. Khi thấy ông Hai bất tỉnh, Hào lấy 450.000 đồng trong ví rồi kéo nạn nhân ra phía sau một chòi gần đó nhằm tránh bị phát hiện, sau đó bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh An Giang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 24/8/2026, Hào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.