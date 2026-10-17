Dời khối đất đá khổng lồ tại quả đồi nứt để cứu đường huyết mạch ở Huế

Do ảnh hưởng của bão số 12, bão số 13 và các đợt mưa lũ đặc biệt lớn cuối năm 2025, tuyến tỉnh lộ 14B qua địa bàn các xã miền núi Khe Tre và Long Quảng (TP Huế) bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, có 4 hạng mục khắc phục hư hỏng trên tuyến đường này được triển khai gồm Km18+150 - Km18+250, Km19+030, cầu Phú Mậu thuộc xã Khe Tre và điểm sạt lở Km34+600 - Km34+890 thuộc xã Long Quảng.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc triển khai khắc phục thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND TP Huế.

Đến nay, hai hạng mục cầu Phú Mậu và cống Km19+030 cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, các hạng mục xử lý sạt lở tại 2 vị trí còn lại đang được tập trung thi công.

Ghi nhận của PV, tại Km34+600 - Km34+890 qua xã Long Quảng cho thấy, hiện nay nhà thầu đang tiến hành hạ độ cao quả đồi phía taluy dương để khắc phục tình trạng sạt lở. Ảnh: PV.

Nhiều máy móc được huy động để đào, san gạt và vận chuyển đất đá khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: PV.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, các hạng mục xử lý sạt lở dự kiến triển khai thi công từ tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục chưa hoàn thành do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Ảnh: PV.

Đến cuối tháng 7/2026, các đơn vị liên quan mới bàn giao mặt bằng đợt 1 để triển khai thi công. Đến ngày 24/9, hộ dân còn lại bị ảnh hưởng chấp thuận bàn giao mặt bằng, giúp đơn vị thi công có đủ 100% mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ công trình. Ảnh: PV.

Khối lượng đất đá sạt lở tại taluy dương của đoạn tuyến này rất lớn, theo tính toán hơn 108.600m³. Mưa lớn bất thường trong quá trình thi công cũng gây gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ đào và vận chuyển đất đá. Ảnh: PV.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca nhằm đẩy nhanh tiến độ, bù đắp thời gian bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết. Ảnh: PV.

Đến nay, khối lượng đào, xử lý đất đá sạt lở ước đạt khoảng 25.000m³. Ảnh: PV.

Đối với các cấu kiện đúc sẵn, đơn vị hoàn thành 100% khối lượng đúc cống hộp kích thước 1,5mx1,5m. Theo kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, công tác đào và vận chuyển đất đá sạt lở dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11/2026. Toàn bộ hạng mục công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12. Ảnh: PV.

Đối với điểm sạt lở Km18+150 - Km18+250, ngày 6/8, nhà thầu cũng huy động máy móc tập trung thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Dự kiến trước ngày 30/10 sẽ hoàn thành hạng mục công trình này. Ảnh: PV.

Cận cảnh dự án khắc phục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch ở miền núi TP Huế. Video: PV.