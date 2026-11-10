Đối kháng trí tuệ trong học Toán: Góc nhìn từ sân chơi Đấu Trí Toán Học

Hơn 1000 học sinh Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung tham dự Lễ phát động chương trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học ngày 06/11/2026.

Đây là hướng tiếp cận của sân chơi Đấu Trí Toán Học, nhằm khơi dậy niềm say mê Toán học.

Khi hoạt động học Toán được kết hợp với tranh tài trí tuệ

Trong quá trình học Toán, tìm ra đáp án đúng là một mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, học sinh còn cần được khuyến khích suy luận, chủ động đưa ra quyết định và vận dụng kiến thức trong những tình huống khác nhau.

Từ định hướng này, sân chơi Đấu Trí Toán Học được xây dựng theo hình thức đối kháng trí tuệ trực tuyến. Thay vì cùng giải một bộ đề chung, người chơi tham gia những trận đấu mà câu hỏi được lựa chọn bởi bạn đấu.

Trong mỗi lượt đấu, bên tấn công lựa chọn chủ đề và câu hỏi; bên phòng thủ vận dụng kiến thức tìm lời giải và có cơ hội giành quyền tấn công khi trả lời đúng. Sự thay đổi vai trò khiến học sinh không chỉ giải quyết câu hỏi mà còn được tham gia lựa chọn thử thách cho người chơi còn lại.

Điểm đáng chú ý là kiến thức Toán học vẫn giữ vai trò trung tâm nhưng được đặt trong môi trường có sự tương tác và yếu tố bất ngờ. Qua đó, sân chơi hướng tới kết hợp hoạt động học tập với niềm vui thử sức, tạo cơ hội để học sinh khám phá chiến thuật, rèn luyện tư duy và vận dụng kiến thức qua từng trận đấu.

Không chỉ hướng tới kết quả thắng thua

Bên cạnh yếu tố thi đấu, sân chơi Đấu Trí Toán Học đề cao tinh thần cạnh tranh tích cực và học hỏi giữa những người chơi. Mỗi thử thách là cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức, suy luận và tìm cách giải quyết vấn đề. Những câu hỏi chưa tìm được lời giải cũng có thể trở thành động lực để các em tiếp tục khám phá kiến thức và thử sức ở những trận đấu tiếp theo.

Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất – tác giả sân chơi Đấu Trí Toán Học chia sẻ về điểm khác biệt trong cách tổ chức câu hỏi: “Nếu như các cuộc thi hiện nay là tất cả chúng ta thi nhau để làm một đề thi chung, thì ở sân chơi này chúng ta không có đề thi chung. Đề thi của mỗi em làm là phụ thuộc vào đối thủ của mình”.

Theo hướng tiếp cận này, bạn đấu không đơn thuần là người cạnh tranh điểm số mà còn mang đến những thử thách mới, khuyến khích học sinh chủ động suy nghĩ và học hỏi.

Tại chương trình, Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất cũng nhấn mạnh quan điểm “Chơi mà học, học mà chơi”. Việc kết hợp kiến thức Toán học với hoạt động đấu trí được kỳ vọng góp phần khơi dậy hứng thú, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh giao lưu, thử thách bản thân và cùng tiến bộ.

Thay vì chỉ chú trọng thành tích, sân chơi hướng tới việc ghi nhận nỗ lực, khuyến khích tinh thần chinh phục và tạo động lực để học sinh tiếp tục cố gắng. Những giá trị giáo dục này sẽ được theo dõi, đánh giá trong quá trình triển khai thực tế.

Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất – tác giả sân chơi Đấu Trí Toán Học chia sẻ về ý tưởng kết hợp hoạt động học Toán với thi đấu trí tuệ.

Đưa hướng tiếp cận mới vào trải nghiệm tại trường học

Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc, giàu truyền thống hiếu học – được lựa chọn là địa điểm khởi đầu cho giai đoạn trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học. Trong đó, Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông là ngôi trường đầu tiên tham gia, tạo cơ hội để học sinh địa phương tiếp cận hình thức vận dụng kiến thức Toán học thông qua những trận đấu trí tuệ.

Ngày 06/11/2026, Công ty VTC Online tổ chức Lễ phát động chương trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học, phối hợp với Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung. Chương trình có sự tham dự của đại diện chính quyền xã Sơn Đông, Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường.

Tại sự kiện, hai đội Tia Chớp và Trí Tuệ tham gia năm hiệp thi đấu biểu diễn. Những tiếng reo hò cổ vũ và sự tập trung theo dõi của học sinh dưới sân trường tạo nên không khí sôi động, bước đầu cho thấy sự quan tâm của các em đối với hình thức đối kháng trí tuệ.

Hai đội thi đấu sau khi hoàn thành 5 hiệp đấu biểu diễn.

Ngay sau Lễ phát động, học sinh khối 3, 4 của nhà trường bắt đầu hành trình trải nghiệm 14 ngày (06 - 19/11/2026) với ba nhóm mục tiêu: Thi đấu, Thử thách và Khám phá. Các hoạt động được triển khai theo tiến trình từ đấu cùng máy đến thử sức với bạn bè, huấn luyện viên và phụ huynh.

Không chỉ dành cho học sinh, sân chơi Đấu Trí Toán Học còn tạo điều kiện để giáo viên tham gia với vai trò Huấn luyện viên (HLV), hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy và chiến thuật thi đấu. HLV cũng có thể thành lập, quản lý câu lạc bộ Toán học và dẫn dắt học sinh tham gia các giải đấu.

Đối với nhà trường, sân chơi mở ra thêm hình thức tổ chức hoạt động giáo dục Toán học, góp phần thúc đẩy phong trào thi đấu trí tuệ và khuyến khích học sinh chủ động tham gia. Qua đó, sân chơi hướng tới xây dựng môi trường học hỏi tích cực, lan tỏa niềm yêu thích Toán học trong cộng đồng học sinh.

Thông qua chương trình trải nghiệm, VTC Online sẽ ghi nhận phản hồi của học sinh và giáo viên để đánh giá mức độ phù hợp, sức hấp dẫn và tiếp tục hoàn thiện sân chơi trước khi ra mắt chính thức.

Với thông điệp “Càng đấu trí, càng say mê!”, sân chơi Đấu Trí Toán Học hướng tới mang đến trải nghiệm đối kháng trí tuệ hấp dẫn, kết nối học sinh, giáo viên và nhà trường thông qua những hoạt động đấu trí, giao lưu và học hỏi.

Thông tin về thời điểm ra mắt chính thức và cách thức tham gia sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông của sân chơi Đấu Trí Toán Học.