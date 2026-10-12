Đội kèn vừa phục vụ đám tang làm điều 'khó tin' tại bữa tiệc sinh nhật

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống khá đặc biệt tại phường Hòa Khánh, Tp.Đà Nẵng.

Trong clip, khi một nhóm người đang tổ chức sinh nhật thì đội kèn đám tang vừa đi ngang qua đã dừng lại, dùng kèn và trống chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng.

Khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Một số người cho rằng đây là khoảnh khắc ngẫu nhiên, vui vẻ, thể hiện sự thân thiện giữa những người bạn quen biết nên không cần quá câu nệ chuyện đội kèn trước đó phục vụ ở đâu.

Người khác hài hước cho rằng, sau buổi sinh nhật này, "về kể có đội kèn tây chúc mừng sinh nhật chắc không ai tin".

Một số ý kiến cũng bày tỏ cuộc sống ngắn ngủi nên khi có thể mang lại niềm vui cho nhau thì không cần quá bận tâm chuyện kiêng kỵ. Đội kèn đám tang chơi bài chúc mừng sinh nhật, mọi người vui vẻ đón nhận là được.

Tuy nhiên, cũng có người đặt vấn đề liệu đội kèn vừa phục vụ đám tang có nên ghé vào một buổi sinh nhật và chơi nhạc hay không. Những ý kiến này cho thấy cùng một tình huống nhưng cách nhìn nhận của mỗi người có thể khác nhau.

Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với Dân trí, chị Nguyễn Hồng Duyên, người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra ngày 3/10, trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ chạy bộ tại phường Hòa Khánh, Tp.Đà Nẵng.

Hôm đó, 10 thành viên câu lạc bộ tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại sân bóng đá, nơi nhóm thường tập trung. Đúng lúc này đội kèn vừa phục vụ đám tang xong, trên đường trở về, đi ngang qua.

Do một số thành viên đội kèn quen biết với người trong câu lạc bộ nên hai bên trò chuyện khá tự nhiên. Sau đó, đội kèn vui vẻ ghé lại, chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật rồi tiếp tục ra về.

"Đội kèn và câu lạc bộ có vài người quen với nhau chứ không phải tất cả đều quen. Mấy chú nghĩ đơn giản là thổi một bài cho vui, chúc mừng sinh nhật rồi đi về", chị Duyên chia sẻ thêm với Thanh Niên.

Theo chị Duyên, những thành viên có mặt đều đón nhận sự việc thoải mái, không quá bận tâm đến việc đội kèn vừa phục vụ đám tang.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, chị Duyên khá bất ngờ khi video được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều bình luận. Chị cho biết mình có đọc các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo chị, nếu nhìn câu chuyện theo hướng vui vẻ, tích cực thì sẽ thấy đây chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên và thú vị.

"Đa số mọi người ở đó thấy vui vẻ, bình thường vì đám tang cũng đã xong rồi, không ai nghĩ gì nhiều. Còn những bình luận khác thì mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận câu chuyện khác nhau", chị Duyên nói.