Đội K93 tìm thấy 8 bộ hài cốt tại khu vực hồ Ô Thum

Đội k93 cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Theo Đội K93, từ nguồn tin của các cựu chiến binh và người dân địa phương, đơn vị xác định khu vực hồ Ô Thum từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1966 đến 1973.

Sau khi khảo sát, đối chiếu thông tin và khoanh vùng thực địa, trong hai ngày 28 và 29/9, Đội K93 đã đào tìm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thu thập di vật và củng cố hồ sơ phục vụ xác minh danh tính các liệt sĩ.