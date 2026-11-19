Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gắn liền với các liệt sĩ, gồm: Cao su bọc hài cốt, võng dù, dép râu nhựa, dây thắt lưng, cúc áo bộ đội và hộp tiếp đạn AK có 50 viên đạn. Những di vật được tìm thấy góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia.

Như vậy, tính từ đầu giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027) đến nay, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được tổng số 74 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 29 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang và 45 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ, gồm võng dù, dép râu, cúc áo bộ đội và hộp tiếp đạn AK.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn này, có 1 trường hợp xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê quán xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Những bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là kết quả của quá trình kiên trì, nỗ lực và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K93.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.