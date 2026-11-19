Đội K93 vừa tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia.

Đội K93 còn tìm thấy nhiều di vật được chôn cùng các liệt sĩ.

Ngày 19/11, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93 cho biết, trong quá trình tìm kiếm tại ấp Phrammuoi, xã Diamao, huyện Phnom Sruoch, tỉnh Kampong Speu, đơn vị tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, như: cao su bọc hài cốt, võng dù, dép râu nhựa, dây thắt lưng, cúc áo bộ đội và 2 hộp tiếp đạn AK có 50 viên đạn. Các di vật được bảo quản để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Trong tổng số 74 hài cốt liệt sĩ đã quy tập, có 1 hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê quán huyện Phú Châu (cũ), tỉnh An Giang.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục bám địa bàn, thu thập, xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về an nghỉ tại quê nhà.