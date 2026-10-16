Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, ngày 16-10, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực ấp On Tung So, xã Pôn Tuk, huyện Đom Nak Cheang Ơ, tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia. Qua quá trình đào tìm tại khu vực có tọa độ 48PVS 28390 65332, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Mọi công tác tìm kiếm, quy tập đều được thực hiện cẩn thận với tấm lòng thành kính.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K92 trong giai đoạn XXVI. Tính đến ngày 16-10-2026, trong đợt 1, giai đoạn XXVI (2026 - 2027), Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 92 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 18 bộ hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia và 74 bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Những kết quả đạt được của Đội K92 tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.