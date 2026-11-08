Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Đon Tung, tỉnh Kam Pốt, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã phát hiện và tổ chức quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Tính từ đầu đợt 1, giai đoạn XXVI đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 99 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 22 bộ trên địa bàn Campuchia và 77 bộ tại tỉnh An Giang. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm đầy gian nan, vất vả mà còn thắp lên hy vọng cho những gia đình đã nhiều năm mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân.

Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 99 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 22 bộ trên địa bàn Campuchia.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026 - 2027, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Đội K92 tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm; tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn Campuchia. Trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, địa hình nhiều thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên trì bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích chiến trường xưa, quyết tâm tìm kiếm, đưa được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.