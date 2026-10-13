Đội K92 nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đội K92 khảo sát vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng tràm 800). Ảnh: Đội K92 cung cấp

Kiên trì tìm kiếm tại Rừng tràm 800

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 cho biết đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại khu vực Tràm Dù (Rừng tràm 800) và xã Kiên Lương giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027). Qua khảo sát thực địa, thu thập thông tin và xác minh vị trí mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng xác định tại khu vực Tràm Dù trong những năm chiến tranh ác liệt có cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Đặc công Miền, Lữ đoàn Đặc công 429 và Đại đội 5 Pháo binh, Đoàn 75 Pháo binh Miền hy sinh vào tháng 3/1970. Từ các nguồn thông tin thu thập được, Đội K92 xác định 8 vị trí cần tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn các xã Hòa Điền, Vĩnh Điều và Bình Giang.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai, đơn vị chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ và di vật liên quan tại các vị trí trên. Thời gian đã lâu, địa hình thay đổi, trong khi thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ chưa đầy đủ, gây khó khăn cho công tác xác minh và tìm kiếm.

Đội K92 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cựu chiến binh và ông Vũ Ngọc Giang (sinh năm 1950), thường trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, nguyên chiến sĩ Đại đội 5, Đoàn 75 Pháo binh Miền. Theo thông tin ông Giang cung cấp, ông cùng đồng đội từng chôn cất gần 200 liệt sĩ tại khu vực này. Trên cơ sở đó, Đội K92 đã tổ chức đào tìm trên diện tích hơn 1.500m², độ sâu gần 2,5m, nhưng đến nay chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm càng thêm khó khăn khi bước vào mùa mưa bão và mùa nước nổi. Nước ngập các hố đào, đất nhão khiến việc khai quật, tìm kiếm và cất bốc hài cốt gặp nhiều trở ngại. Cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng máy bơm công suất lớn để hút nước, che bạt và kết hợp đào thủ công nhằm bảo đảm điều kiện tìm kiếm.

Từ nguồn tin của người dân và các nhân chứng, lực lượng Đội K92 tiếp tục rà soát từng khu vực, đối chiếu thông tin, lần tìm dấu tích chiến trường. Từ ngày 29/7 đến 7/10, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 73 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Kiên Lương, Vĩnh Tuy và Hòa Thuận.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Đội K92 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, đối chiếu các nguồn thông tin. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh thêm các nhân chứng, tài liệu, khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để làm cơ sở tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới”.

Đội K92 khảo sát, kiểm tra thực địa tại xã Hòn Đất, đối chiếu các thông tin, nhân chứng và xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K92 cung cấp

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia

Cùng với nhiệm vụ trong nước, Đội K92 triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027) theo Kế hoạch số 4993/KH-BCH, ngày 22/7/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thực hiện trên địa bàn các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk và Koh Kong.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với chính quyền và người dân địa phương thu thập, xác minh thông tin về những khu vực bộ đội Việt Nam từng chiến đấu, hy sinh và được an táng ban đầu. Công tác khảo sát được tiến hành thận trọng, kết hợp kiểm tra thực địa, đối chiếu thông tin và xác minh nhân chứng để khoanh vùng những nơi có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhiều dấu tích chiến trường đã thay đổi theo thời gian khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nước bạn, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ thông tin do người dân cung cấp, ngày 10/9, Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kep. Từ ngày 14/9 đến 2/10, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampot.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng cho biết kết quả đạt được là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ cùng sự quan tâm, phối hợp và cung cấp thông tin quý báu của các tổ chức, cá nhân. Những thông tin chính xác từ nhân chứng và người dân địa phương góp phần giúp đơn vị xác định khu vực tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Với tinh thần “tìm được đồng đội là mệnh lệnh từ trái tim”, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 tiếp tục khắc phục khó khăn, kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một phần ký ức chiến tranh được trả lại, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ và thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.