Đội K91 phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng

Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thượng tá Võ Thành Dẫn, các bộ hài cốt liệt sĩ này chưa xác định được danh tính, có dấu tích gói, buộc bằng bạt tăng, mảnh vải, quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định.

Như vậy, từ ngày 1-22/9, đơn vị đã quy tập được 77 bộ hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Bình Hòa A, ấp Bình Hòa. Khu vực này nay là vườn sầu riêng của bà Lê Thị Đón.

Trong ngày 23/9, Đội K91 hoàn thành công tác trả mặt bằng tại khu vực nghĩa trang tạm Bình Hòa A, ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp.

Tính từ đầu giai đoạn 26 (2026-2027) đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 226.

Bà Lê Thị Đón theo dõi Đội K91 tìm kiếm liệt sĩ tại vườn sầu riêng của gia đình.

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết, khi biết lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ vườn sầu riêng đã nhiệt tình phối hợp, tạo điều kiện để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ.