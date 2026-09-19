Đội K90 quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cán bộ, chiến sĩ Đội K90 thực hiện đào tìm tại khu vực đồi núi. Ảnh: Quân khu 9.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn 26 (mùa khô năm 2026 - 2027).

Sau hơn 2 tuần triển khai nhiệm vụ, Đội K90 đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn khảo sát, thu thập thông tin, xác minh và đào tìm hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal và huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang.

Với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ; trong đó, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kandal và 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Chhnang.

Đội K90 quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia sau hơn 2 tuần. Ảnh: Quân khu 9.

Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90, cho biết thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, đơn vị gấp rút hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nhất là việc rà soát, nắm thông tin mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia; bố trí lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2026 - 2027.

“Hiện nay, thời tiết tại Campuchia mưa nhiều. Do đó, chúng tôi triển khai đào tìm tại các khu vực đồi núi, nền đất cao. Cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn và luôn giữ vững quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm”, Thượng tá Lã Phú Huy chia sẻ.

Đội K90 phối hợp khảo sát, thu thập thông tin, xác minh và đào tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quân khu 9.

Theo Đội trưởng Đội K90, riêng từ đầu mùa khô 2026 - 2027 đến nay, đơn vị tìm kiếm, quy tập 23 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước và Campuchia.

Đội K90 mong muốn nhận được sự quan tâm từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp thêm nhiều thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 2 tỉnh Kandal và Kampong Chhnang.

Các nguồn thông tin như nơi hy sinh, vị trí an táng ban đầu, trận đánh, đơn vị chiến đấu của liệt sĩ… là cơ sở quan trọng giúp đơn vị rà soát, khoanh vùng triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.