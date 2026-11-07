Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 92 bộ hài cốt liệt sĩ

Lực lượng tìm kiếm Đội K76 tìm thấy 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Hưng Thạnh, xã Tân Quan và lấy được mẫu phẩm để xét nghiệm ADN. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, chỉ tính trong ngày 6-11, Đội K76 chia các hướng tìm kiếm và tìm thấy 2 bộ HCLS. Trong đó, 1 bộ HCLS được quy tập trong quá trình đào tìm tại khu vực ấp Hưng Thạnh, xã Tân Quan và lấy mẫu phẩm để xét nghiệm ADN. Bộ HCLS còn lại được tìm thấy tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi và chưa xác định được thông tin.

Tìm kiếm tỉ mỉ, cẩn trọng từng di vật liệt sĩ để lại. Ảnh: ĐVCC

Như vậy, tính theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, từ ngày 22-8 đến chiều tối 6-11, các lực lượng tìm kiếm Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 92 bộ HCLS. Cũng theo 2 kế hoạch, quá trình thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS, các lực lượng của Đội K76 chú ý lấy tổng cộng 22 mẫu phẩm gửi cơ quan chức năng giám định ADN xác định danh tính HCLS.

Trung tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm, hiện các lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS của Đội K76 rất mong muốn nhận được các thông tin của cựu chiến binh, cán bộ, nhân dân, các lực lượng chức năng biết, cung cấp để đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.