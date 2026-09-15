Đội K75 tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hàm Liêm

Tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại Hàm Liêm ngày 15/9

Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đội K75 triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm.

Theo thông tin từ nhân chứng, liệt sĩ được cho là có tên Thường, quê Quảng Nam (trước sáp nhập), hy sinh vào dịp Tết Nguyên đán năm 1945. Thông tin này là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng định hướng khu vực tìm kiếm. Đồng thời góp phần làm rõ thêm thông tin về sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lãnh đạo địa phương và các lực lượng thắp hương trước khi tìm kiếm mộ liệt sĩ

Trong quá trình tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ Đội K75 không quản ngại khó khăn, địa hình phức tạp, nước ngập sâu và thời tiết khắc nghiệt, khẩn trương tổ chức đào tìm theo nguồn tin được cung cấp. Qua đó, lực lượng đã phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ.

Kỹ lưỡng xác định vị trí

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Đội K75, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đã biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi tìm kiếm các bộ phận đã số hoá

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị Đội K75 tiếp tục nghiên cứu kỹ các nguồn thông tin, rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một phần ký ức lịch sử được đưa về với đất mẹ, là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội và những người luôn mong mỏi tìm được phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ phận pháp y tiến hành lấy mẫu

Hàm Liêm là một trong những vùng đất còn lưu dấu chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiếp tục bằng sự kiên trì, trách nhiệm và lòng tri ân. Đưa các anh trở về là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.