Đội K75 tìm kiếm, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ

Trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K75) đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn (bên trái), Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trực tiếp tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ

Trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, chỉ đạo nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã nắm tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75. Qua đó kịp thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương thắp hương trước anh linh của liệt sĩ

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, tri ân các nhân chứng đã cung cấp những thông tin quý báu, góp phần xác minh, xác định khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đội K75 đã làm xuyên trưa tại các vị trí tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Tại địa bàn, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đội K75 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhân chứng. Đồng thời rà soát, xác minh thông tin, tài liệu liên quan, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

Kiểm tra từng chi tiết nhỏ khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương cùng tinh thần kiên trì, không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, Đội K75 đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ.

Đường vào vị trí số 2 ở xã Hàm Thuận Bắc

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con ưu tú của Tổ quốc được trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình sau những năm tháng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Kết quả ấy còn là sự tiếp nối hành trình tri ân, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch

Sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh là nguồn động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.