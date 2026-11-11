Đội K75 tìm kiếm, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ
Chiều 11/11, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K75) đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ.
Trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, chỉ đạo nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã nắm tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75. Qua đó kịp thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, tri ân các nhân chứng đã cung cấp những thông tin quý báu, góp phần xác minh, xác định khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Tại địa bàn, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đội K75 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhân chứng. Đồng thời rà soát, xác minh thông tin, tài liệu liên quan, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương cùng tinh thần kiên trì, không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, Đội K75 đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ.
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con ưu tú của Tổ quốc được trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình sau những năm tháng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Kết quả ấy còn là sự tiếp nối hành trình tri ân, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh là nguồn động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-k75-tim-kiem-quy-tap-them-3-hai-cot-liet-si-473881.html