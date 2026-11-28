Tại khu vực tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng kiểm tra từng lớp đất, nâng niu từng di vật. Với những người lính Đội K74, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Sử dụng máy xúc hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đoàn kết, tập trung thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Cẩn trọng, tỉ mỉ kiểm tra từng lớp đất trong quá trình tìm kiếm.

Lá cờ Tổ quốc được trân trọng phủ lên quách hài cốt liệt sĩ.

Chăm sóc, giữ gìn nơi thờ hài cốt liệt sĩ bằng lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.