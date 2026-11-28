Đội K74 'vượt nắng, thắng mưa' trong nhiệm vụ thiêng liêng
Những ngày qua, thời tiết oi bức và mưa lớn bất chợt khiến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thêm khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) vẫn quyết tâm, kiên trì, tranh thủ từng giờ để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.
Tại khu vực tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng kiểm tra từng lớp đất, nâng niu từng di vật. Với những người lính Đội K74, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/doi-k74-vuot-nang-thang-mua-trong-nhiem-vu-thieng-lieng-1066584