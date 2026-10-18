Đội K72 và K76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm được 117 bộ hài cốt liệt sĩ

Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia đã tìm kiếm tổng cộng 57 bộ HCLS; trong đó, có 52 bộ HCLS tại tỉnh Kratie và 5 bộ HCLS tại tỉnh Kampong Thom.

Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm được 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh ngày 17-10. Ảnh: ĐVCC

Đội K76 thực hiện nhiệm vụ trong nước tìm kiếm tổng cộng 60 bộ HCLS. Cụ thể, theo Kế hoạch 4184/KH-BCH ngày 24-9-2026 của Bộ CHQS thành phố, Đội K76 quy tập 42 HCLS, trong đó lấy được 9 mẫu phẩm để gửi xét nghiệm ADN tìm danh tính thông tin liệt sĩ. Theo Kế hoạch 3152/KH-BCH ngày 22-8-2026 của Bộ CHQS thành phố, đội tìm được 18 HCLS và lấy được 7 mẫu phẩm xác định thông tin danh tính HCLS.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 và Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cùng các thành viên đội mong muốn tiếp tục nhận được thông tin về HCLS của các cựu chiến binh, người dân trong và ngoài nước từng biết, chiến đấu tại các địa điểm để thông báo cho đội có cơ sở tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.