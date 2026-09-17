Đội K72 mở rộng tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia
Chiều 17-9, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai cho biết: Trong 2 ngày 16 và 17-9, lực lượng tìm kiếm của đội đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Vương quốc Campuchia với kết quả tích cực, đã tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS).
Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Tính từ ngày xuất quân (4-9), ngày 16-9 là ngày tìm thấy nhiều HCLS nhất với 4 bộ (3 bộ HCLS tại tỉnh Kratie, 1 bộ HCLS tại tỉnh Kampongthom). Trong ngày 17-9, Đội K72 tiếp tục tìm kiếm được 2 bộ HCLS tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.
Với 6 bộ HCLS được tìm thấy trong 2 ngày 16 và 17-9, Đội K72 đã tìm thấy tổng cộng 13 bộ HCLS. Số HCLS này được bảo quản tại nhà quàn, thắp hương hằng ngày để chờ kết thúc đợt tìm kiếm đưa về nước thực hiện các nghi thức truy điệu, an táng đúng quy định.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202609/doi-k72-mo-rong-tim-kiem-va-quy-tap-duoc-6-hai-cot-liet-si-tai-vuong-quoc-campuchia-a673e2a/