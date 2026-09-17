Đội K72 mở rộng tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Tính từ ngày xuất quân (4-9), ngày 16-9 là ngày tìm thấy nhiều HCLS nhất với 4 bộ (3 bộ HCLS tại tỉnh Kratie, 1 bộ HCLS tại tỉnh Kampongthom). Trong ngày 17-9, Đội K72 tiếp tục tìm kiếm được 2 bộ HCLS tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

Khu vực tìm kiếm được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie ngày 16-9. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng Đội K72 tìm kiếm 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampongthom ngày 16-9. Ảnh: ĐVCC

Với 6 bộ HCLS được tìm thấy trong 2 ngày 16 và 17-9, Đội K72 đã tìm thấy tổng cộng 13 bộ HCLS. Số HCLS này được bảo quản tại nhà quàn, thắp hương hằng ngày để chờ kết thúc đợt tìm kiếm đưa về nước thực hiện các nghi thức truy điệu, an táng đúng quy định.