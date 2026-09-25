Đội K72 Đồng Nai đã tìm thấy 26 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Đội K72 tìm thấy thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie trong ngày 25-9. Ảnh: ĐVCC

Lũy kế từ ngày xuất quân (4-9) đến nay, Đội K72 thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm tổng cộng 26 bộ HCLS. Trong đó, có 24 bộ hướng tỉnh Kratie, 2 bộ hướng tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

Đội cẩn thận kiểm tra và lấy mẫu để phục vụ công tác xét nghiệm ADN. Ảnh: ĐVCC

Số HCLS được đưa về nhà quàn hương khói chờ kết thúc đợt hồi hương về Tổ quốc làm lễ truy điệu và an táng đúng nghi thức.

Vườn cao su thuộc khu vực Kratie là nơi Đội K72 tìm được 3 bộ hài cốt liệt sĩ ngày 25-9. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của đội luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm khảo sát, dò tìm thông tin để tìm kiếm. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, kết nối tốt với các nhân chứng, các chủ vườn, chủ lô cao su để thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong sáng 25-9, đội đã đến thăm, gặp gỡ và tặng quà một số nhân chứng và chủ các vườn đã cung cấp thông tin hỗ trợ cho đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Thượng tá Vũ Văn Thọ tặng quà của Đội K72 cho chủ vườn giúp đỡ đội và trao đổi với chủ vườn thông tin, thỏa thuận giải pháp đào tìm những ngày tới. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cùng các nhân chứng và chủ vườn đã trao đổi nhiều thông tin có giá trị về phần mộ liệt sĩ, nhất là vị trí chôn cất, số lượng cụ thể. Đồng thời cũng thỏa thuận, trao đổi phương pháp, diện tích đào tìm trong các khu vực công trình, hoa màu...

Thượng tá Vũ Văn Thọ (thứ 2 từ trái qua) thăm, tặng quà các nhân chứng cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Chủ các vườn hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội cất bốc, quy tập HCLS đưa về nước. Thượng tá Vũ Văn Thọ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc các nhân chứng và chủ vườn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội thực hiện nhiệm vụ, tìm và đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh về Tổ quốc.