Đội K72 Đồng Nai đã tìm kiếm và quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Lực lượng tìm kiếm Đội K72 tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Với kết quả này, lũy kế từ 4-9 đến 12-10, các lực lượng tìm kiếm của Đội K72 đã tìm thấy 49 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia. Trong đó, số HCLS được tìm thấy chủ yếu trên hướng tỉnh Kratie (45 HCLS), còn lại tìm thấy trên hướng tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

Đội K72 phối hợp các lực lượng của Vương quốc Campuchia tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ trong ngày 12-10. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn, các thành viên đội đều đoàn kết, thống nhất và chấp hành nghiêm quy định, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị phương tiện. Đồng thời, lực lượng thực hiện tốt công tác dân vận, đến thăm hỏi, tặng quà một số lực lượng của bạn và gia đình khó khăn, gia đình có vườn, ruộng, rẫy đã hỗ trợ cung cấp thông tin cho đội.

Cùng sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Quân khu 7, Đội K72 cũng đón nhận sự quan tâm của các lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn; qua đó, tạo động lực giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tìm kiếm nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm và đưa các HCLS về với đất mẹ.