Thành viên Đội K91 đang triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực biên giới.

Như vậy, sau 9 ngày triển khai tìm kiếm, từ ngày 11 đến ngày 19-11-2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hiện, Đội K91 tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại khu vực trên, với quyết tâm tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; đồng thời, phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để xác định danh tính, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương…