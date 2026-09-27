Đội Hội Nông dân xã Vân Du vô địch Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” lần thứ X

Trận chung kết giữa đội Cụm thi đua số 1 (Nghi Sơn, Quảng Xương) và đội Hội Nông dân xã Vân Du diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Giải có sự tham dự của 8 đội. Sau các trận vòng bảng và bán kết, đội Cụm thi đua số 1 (Nghi Sơn, Quảng Xương) giành vé vào chung kết gặp đội Hội Nông dân xã Vân Du.

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho đội Hội Nông dân xã Vân Du.

Mặc dù bị dẫn trước trong sec đấu thứ nhất, nhưng sau đó đội Hội Nông dân xã Vân Du đã có màn ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng với tỷ số 2/1, qua đó chính thức lên ngôi vô địch.