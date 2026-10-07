Đôi học sinh có hành động phản cảm giữa đường, dân mạng xem mà 'nóng mắt'

Theo đoạn clip được ghi lại, đôi bạn trẻ gồm một nam, một nữ, mặc đồng phục học sinh. Trong khi bạn nữ ngồi trên xe máy điện dừng ven đường, thì bạn nam đứng cạnh.

Đáng chú ý, cả hai bắt đầu hôn nhau say đắm giữa nơi công cộng. Mặc cho lúc này đường phố có đông xe cộ qua lại, mọi người đều nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cặp đôi dường như ngó lơ.

Hành động của đôi học sinh khiến nhiều người ngán ngẩm. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành động và ý thức của đôi nam nữ học sinh. Hầu hết ý kiến đều phê phán hành động kể trên là phản cảm, không phù hợp lứa tuổi. Chưa kể, nơi các bạn thể hiện tình cảm còn là nơi công cộng, điều này càng không phù hợp.

Bên cạnh đó, qua câu chuyện này, nhiều dân mạng cũng nhắc nhở phụ huynh nên sát sao hơn với con cái, nhất là các con đang ở giai đoạn dậy thì. Cha mẹ nên có hướng giáo dục, răn dạy đúng mực để các con nhận thức những hành động đúng đắn.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Xem mà thấy buồn, tuổi này nhẽ ra đang vui chơi, học hành trong sáng, vậy mà đã ôm hôn giữa nơi đông người thế này rồi"

"Đứng giữa ngã ba đường, các con đang vô tư hay là thiếu ý thức đây? Các con sẽ cảm nhận thế nào khi nhìn thấy chính mình trong clip này"

"Thực sự phụ huynh và phải rút kinh nghiệm cho chính mình đi. Đừng giáo dục con qua loa, hãy đồng hành, hãy gần gũi, hãy sát sao hơn nữa. Tuổi dậy thì khó bảo, lại càng cần sự đồng hành của cha mẹ. Đừng để có chuyện gì xấu xảy ra thì lại ân hận không kịp".