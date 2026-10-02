Đội hình Việt Nam vs Pakistan: Đình Bắc, Adou Minh dự bị

Đội tuyển Việt Nam đấu với Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h hôm nay 2/10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần một điểm để giữ vị trí nhì bảng. Nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục xáo trộn đội hình để thử nghiệm.

Lê Giang Patrik tiếp tục được bắt chính bởi anh là lựa chọn không thể thay thế trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Phía trước thủ thành sinh năm 1992 tiếp tục là khu vực chứng kiến nhiều xáo trộn về mặt nhân sự. Cao Pendant Quang Vinh đá hậu vệ trái và ở cánh đối diện là Trương Tiến Anh - người có phong độ ổn định.

Nguyễn Đình Bắc ngồi dự bị.

Lê Ngọc Bảo thi đấu không thành công ở trận gặp Thái Lan nhưng tiếp tục được tin tưởng chơi trung vệ lệch trái, Phạm Xuân Mạnh trở lại đá trung vệ lệch phải còn Bùi Hoàng Việt Anh ở trung tâm hàng thủ.

HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục mạo hiểm khi sử dụng Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hoàng Hên ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông Kim không có nhiều lựa chọn. Cặp đôi này rất mạnh ở mặt trận tấn công nhưng khâu phòng ngự sẽ là một dấu hỏi lớn. Trận hòa 2-2 trước Philippines nói lên rằng Pakistan không phải đối thủ dễ chơi.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc bất ngờ ngồi trên băng ghế dự bị. Nguyễn Hai Long được xếp đá tiền đạo cánh trái - phía đối diện là Nguyễn Tài Lộc. Williams Minh Hoàng chơi như một tiền đạo mục tiêu.

Trong bối cảnh chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, Pakistan lại không phải đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương án về đội hình. Ngoài ra, để hướng tới trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ khi chỉ còn 21 người có thể ra sân, tính cả Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương và 2 thủ môn dự bị.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lê Giang Patrik

TM

2

Lê Bảo Ngọc

3

Cao Pedant Quang Vinh

7

Phạm Xuân Mạnh

10

Đỗ Hoàng Hên

11

Williams Minh Hoàng

13

Nguyễn Tài Lộc

14

Nguyễn Hoàng Đức

ĐT

15

Trương Tiến Anh

18

Nguyễn Hai Long

20

Bùi Hoàng Việt Anh

DỰ BỊ

4

Lê Văn Đô

5

Adou Minh

6

Nguyễn Nhật Minh

8

Lê Phạm Thành Long

9

Võ Hoàng Minh Khoa

9

Nguyễn Đình Bắc

16

Ngô Đăng Khoa

21

Trần Trung Kiên

22

Phan Tuấn Tài

23

Nguyễn Văn Việt

Pakistan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Yousuf Butt

TM

3

Mohib Ullah

4

Abdulla Iqbal

ĐT

5

Easah Suliman

8

Abdul Shahzad

9

Hayyaan Khattak

11

Shayak Dost

13

Ali Akbar Khan

14

Abdul Rehman

17

Ali Agha

21

Haris Zeb

DỰ BỊ

6

Abdullah Shah

7

Kaleem Ullah

10

Alamgir Ghazi

12

Mamoon Moosa Khan

15

Umar Nawaz

16

Syed Ali Raza

18

Abdul Samad

20

Saqib Hanif

22

Hassan Ali

23

Ali Khan Niazi