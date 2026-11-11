Đội hình tuyển Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc): Những kết hợp mới

Lúc 19h ngày 11/11, tuyển Việt Nam ra quân tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik ưu tiên việc thử nghiệm, nhưng cũng hướng tới chiến thắng dành tặng người hâm mộ, có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Kyrgyzstan.

Trong đợt tập trung lần này, dù trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và mới, nhưng HLV Kim Sang Sik khả năng vẫn giữ lại một số trụ cột trong đội hình xuất phát để tuyển Việt Nam vận hành cách chơi tốt nhất.

Ở vị trí thủ môn, Patrick Lê Giang vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1. Việc khung thành tuyển Việt Nam được đảm bảo chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ ở phía trên yên tâm triển khai lối chơi.

Patrik Lê Giang là chốt chặn an toàn của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ba trung vệ của tuyển Việt Nam nhiều khả năng là Thành Chung, Lý Đức và Lương Chí Khải. Trong các cầu thủ này, Thành Chung là đội trưởng có nhiều kinh nghiệm, Lý Đức từng nhiều lần làm việc với HLV Kim Sang Sik, trong khi Chí Khải là tân binh, cần được kiểm tra, đánh giá. Cả 3 đều sở hữu thể hình tốt, đạt phong độ, nhưng sự ăn ý tới đâu sẽ có câu trả lời trong trận đấu tối nay.

Hai cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3 của tuyển Việt Nam là Khuất Văn Khang và Minh Phúc, trong khi cặp tiền vệ trung tâm là Quang Vinh và Quốc Cường. Ở mùa giải năm nay, Quang Vinh thi đấu nổi bật trong màu áo SLNA, ghi 3 bàn thắng giúp đội bóng xứ Nghệ giữ thành tích 8 trận bất bại ở V-League. Đây là một trong những cầu thủ rất được chờ đợi ở giải đấu lần này của tuyển Việt Nam.

Đình Bắc và Olaha lần đầu đá cặp với nhau trên hàng công. Ảnh: VFF

Trên hàng tiền đạo, lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik thử nghiệm cặp Đình Bắc - Olaha. Đình Bắc như thường lệ vẫn được xếp đá tiền đạo trái để tận dụng những cú xuống cánh, ngoặt bóng trước khi căng ngang hay dứt điểm kỹ thuật. Trong khi đó, tân binh Olaha đóng vai trò trung phong. Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở V-League, càn lướt và khả năng săn bàn nhạy bén, anh đang được kỳ vọng là Xuân Son thứ 2 của tuyển Việt Nam.

Tiền đạo còn lại của đội tuyển có thể là Thanh Nhàn hoặc Văn Tùng. Cả hai đều sở hữu tốc độ, khả năng hoạt động rộng nhằm thu hút các hậu vệ của đối phương.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Lương Chí Khải, Thành Chung, Minh Phúc, Văn Khang, Quốc Cường, Quang Vinh, Thanh Nhàn, Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc.