Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Hoàng Đức trở lại, Hai Long thay Xuân Son

Hoàng Đức trở lại

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sử dụng Hoàng Đức trong cuộc đối đầu Thái Lan. Tiền vệ của CLB Ninh Bình mới trở lại sau chấn thương háng nhẹ và việc đá chính vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng tính chất trận đấu khiến phương án này trở nên đáng cân nhắc.

Ở trận thắng Philippines 1-0, tuyến giữa tuyển Việt Nam không thực sự tạo được cảm giác an toàn. Thành Long chơi nỗ lực nhưng một mình khó quán xuyến toàn bộ khu vực trung tuyến, đặc biệt khi đối thủ nâng tốc độ và gây sức ép liên tục. Vì vậy, sự trở lại của Hoàng Đức không đơn thuần là thêm một cái tên giàu kinh nghiệm, bởi tiền vệ giúp tuyển Việt Nam tăng khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing.

Hoàng Đức có thể trở lại trong trận đấu gặp Thái Lan

Thái Lan là thử thách khác hẳn Philippines. “Voi chiến” vừa thắng Pakistan 4-0, đồng thời sở hữu những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Chanathip và Sarach Yooyen. Nếu để hai cầu thủ này có nhiều không gian xử lý, tuyển Việt Nam rất dễ bị kéo vào thế chống đỡ.

Hoàng Đức, nếu đủ thể lực, sẽ giúp tuyến giữa Việt Nam có thêm khả năng tranh chấp, giữ bóng và điều tiết nhịp độ. Đây cũng là cuộc đấu mà kinh nghiệm có thể quan trọng không kém sức trẻ.

Việc HLV Kim Sang Sik chấp nhận rủi ro với Hoàng Đức vì thế có cơ sở, dù chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán rất kỹ thời lượng thi đấu cho tiền vệ đội trưởng.

Hai Long thay Xuân Son

Xuân Son phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 sau chấn thương ở trận thắng Philippines, khiến tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn vì mất đi trung phong có khả năng tự tạo khác biệt ở khu vực cuối sân.

Trong bối cảnh đó, Hai Long có thể được lựa chọn, thay vì một phương án thiên về sức mạnh hoặc một tiền đạo thuần túy. Cách bố trí này cho thấy HLV Kim Sang Sik có thể muốn thay đổi cách vận hành hàng công, chứ không phải tìm một bản sao của Xuân Son.

Hai Long cũng sẽ là lựa chọn để thay cho Xuân Son

Hai Long cơ động, có tốc độ và khả năng di chuyển rộng. Khi được đẩy cao, tiền vệ của Hà Nội FC có thể liên tục hoán đổi vị trí với Đình Bắc và Hoàng Hên, kéo giãn hàng thủ Thái Lan chứ không đứng cố định giữa các trung vệ. Đó là điểm quan trọng khi tuyển Việt Nam không còn Xuân Son, tạo nên một điểm đến cho những đường bóng trực diện.

Phương án này cũng giúp Việt Nam tăng quân số ở những khu vực cần chuyển trạng thái nhanh. Đình Bắc có thể xuất phát bên trái nhưng được phép bó vào trong, Hai Long di chuyển rộng và Hoàng Hên hoạt động phía trên. Khi mất bóng, bộ ba này cũng có khả năng gây áp lực sớm thay vì lùi quá sâu.

Dĩ nhiên, đây là lựa chọn mang tính chiến thuật và có rủi ro. Hai Long không phải mẫu tiền đạo có thể thay thế trực tiếp những gì Xuân Son mang lại. Nhưng trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam cần tốc độ, sự cơ động và khả năng chuyển trạng thái, lựa chọn này có lý do riêng.

Đây là đội hình được xây dựng theo hướng cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với Hoàng Đức trở lại ở giữa sân và Hai Long đảm nhiệm vai trò linh hoạt trên hàng công.

Trận tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang; Tiến Anh, Xuân Mạnh, Việt Anh, Adou Minh, Quang Vinh; Thành Long, Hoàng Đức; Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

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