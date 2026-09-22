Đội hình tuyển Việt Nam đắt cỡ nào tại FIFA ASEAN Cup 2026?

Tuyển Việt Nam lép vế về cuộc đua định giá đội hình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Tiến

Tại bảng B, Thái Lan là đội có giá trị đội hình cao nhất với khoảng 8,5 triệu USD. Việt Nam đứng tiếp theo với khoảng 6,2 triệu USD, trong khi Pakistan được định giá khoảng 4,1 triệu USD.

Tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào vượt mốc 1 triệu USD, theo Transfermarkt. Ba cầu thủ đắt giá nhất hiện là Nguyễn Xuân Son (630.500 USD), Cao Pendant Quang Vinh (573.000 USD) và Nguyễn Quang Hải (458.000 USD).

Theo Transfermarkt, việc các thành viên đội tuyển Việt Nam dự giải chủ yếu thi đấu tại V.League là một trong những nguyên nhân khiến giá trị đội hình không được định giá cao. Chuyên trang này hiện định giá toàn bộ V.League ở mức khoảng 59,9 triệu USD, giá trị trung bình khoảng 131.000 USD/cầu thủ. Cầu thủ có giá trị cao nhất giải vào khoảng 804.000 USD.

Trong khi đó, những cầu thủ thi đấu thường xuyên tại các giải đấu lớn ở châu Âu, như nhiều tuyển thủ Indonesia, được định giá cao hơn nhờ môi trường cạnh tranh, khả năng tiếp cận thị trường chuyển nhượng và dữ liệu thi đấu phong phú hơn.

Tuyển Việt Nam có giá trị đội hình thấp hơn đáng kể so với Indonesia, đội đang sở hữu lực lượng được định giá cao nhất trong số các đội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (21,1 triệu USD).

Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu dự FIFA ASEAN Cup.

HLV John Herdman triệu tập phần lớn những cầu thủ chủ chốt nhằm chuẩn bị cho cả Asian Cup 2027. Dù vắng hai cái tên đáng chú ý là Jay Idzes và Mees Hilgers, Indonesia vẫn sở hữu lực lượng có giá trị cao nhờ nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Trong số các tuyển thủ Indonesia dự giải, Kevin Diks là người có giá trị thị trường cao nhất, khoảng 4,8 triệu USD. Xếp sau lần lượt là thủ môn Emil Audero (2,7 triệu USD), Calvin Verdonk (2,7 triệu USD) và Maarten Paes (1,9 triệu USD).

Ở cùng bảng đấu, Bangladesh đứng thứ hai về giá trị đội hình với khoảng 8,7 triệu USD. Malaysia được định giá khoảng 6,7 triệu USD, còn Singapore đạt khoảng 3,3 triệu USD. Malaysia cũng không triệu tập một số cầu thủ nhập tịch và nhiều trụ cột của Johor Darul Ta'zim dù họ đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu Malaysia.

HLV John Herdman cũng không giấu tham vọng của Indonesia tại giải đấu trên sân nhà, khi đặt mục tiêu rõ ràng là giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng cho Indonesia trong hành trình chinh phục danh hiệu. Trước mắt, đội bóng của HLV Herdman cần vượt qua Singapore ở trận ra quân, sau đó lần lượt đối đầu Malaysia và Bangladesh tại bảng A.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.