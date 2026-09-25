Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc: Thanh Nhàn, Quốc Việt lĩnh xướng hàng công

So với trận thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối vòng bảng, U23 Việt Nam có nhiều điều chỉnh ở cả ba tuyến.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, trên hàng công, Quốc Việt và Lê Văn Thuận đá chính bên cạnh Thanh Nhàn. Đây là bộ ba được kỳ vọng tạo sức ép và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ Hàn Quốc.

Quốc Việt từng để lại dấu ấn trước chính U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 khi ghi bàn mở tỷ số, trước khi U23 Việt Nam hòa 2-2 trong 120 phút và giành chiến thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Ở tuyến giữa, Quang Vinh được bố trí đá chính bên cạnh Nguyễn Thái Quốc Cường. Quang Vinh từng vào sân thay Xuân Bắc ở trận gặp Uzbekistan và nhanh chóng thích nghi với yêu cầu chiến thuật.

Nguyễn Quốc Toản lần đầu đá chính ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Minh Phúc đảm nhiệm hành lang đối diện. Trung tâm hàng phòng ngự là Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt và đội trưởng Phạm Lý Đức.

Trong khung gỗ, Cao Văn Bình tiếp tục được tin tưởng. Thủ môn này từng thi đấu ấn tượng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026.

Trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam cần duy trì sự chắc chắn, đồng thời cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, khả năng chuyển trạng thái và hiệu quả ở 1/3 cuối sân. Những khoảnh khắc phản công nhanh có thể là chìa khóa để tạo khác biệt.