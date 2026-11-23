Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân, U17 Việt Nam hướng đến cuộc so tài với New Zealand bằng đội hình có những thay đổi nhằm tăng cường sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời tìm kiếm cơ hội giành điểm đầu tiên tại sân chơi thế giới.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khung thành, Lý Xuân Hòa tiếp tục được trao niềm tin. Phía trên thủ môn này là bộ ba trung vệ Minh Đức, Mạnh Cường và Đăng Khoa.

Tuyến giữa gồm Trọng Phong, Minh Thùy, Đại Nhân và Nguyễn Lực. Đáng chú ý, Nguyễn Lực được góp mặt trong đội hình xuất phát, hứa hẹn tăng thêm khả năng tranh chấp và kết nối giữa các tuyến.

Trên hàng công, HLV Cristiano Roland bố trí bộ ba Anh Hào, Văn Dương và Sỹ Bách.

Sự xuất hiện của Sỹ Bách trong đội hình chính cũng là điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu này, khi U17 Việt Nam cần cải thiện hiệu quả tấn công sau màn trình diễn trước U17 Bỉ.

Trước đối thủ U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam được kỳ vọng phát huy tinh thần quyết tâm, sự chủ động và khả năng tận dụng cơ hội để hướng đến kết quả tích cực, qua đó tạo dấu mốc tại VCK U17 World Cup 2026.