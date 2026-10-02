Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Pakistan: Đình Bắc dự bị

Đáng chú ý trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc, người từng giành danh hiệu "Vua phá lưới" ASEAN Cup 2026, không đá chính và được bố trí trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục được trao cơ hội, sát cánh cùng Williams Minh Hoàng và Hai Long trên hàng công.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trước Pakistan. Ảnh: VFF

Ở tuyến giữa, Hoàng Hên và Hoàng Đức đá chính ngay từ đầu. Hai hành lang cánh được giao cho Cao Pendant Quang Vinh và Tiến Anh, những cầu thủ được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho các pha tấn công từ biên.

Hàng phòng ngự cũng có những thay đổi đáng chú ý. Trung vệ trẻ Lê Ngọc Bảo tiếp tục được tin tưởng đá chính cùng Xuân Mạnh và Việt Anh. Trong khi đó, Adou Leygley Minh được cất trên băng ghế dự bị.

Trong khung thành, Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik, bất chấp thủ môn này từng gặp vấn đề ở khuỷu tay sau trận đấu với Thái Lan.

Việc xoay tua lực lượng cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ, đồng thời duy trì sức mạnh cần thiết để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan.

Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam bảo toàn vị trí thứ hai bảng B và giành quyền góp mặt ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.