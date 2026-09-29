Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Đình Bắc, Tài Lộc đá chính, Hoàng Hên dự bị

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được trao suất đá chính. Bên cạnh anh là Nguyễn Tài Lộc và Phan Tấn Tài, trong khi tân binh Williams Minh Hoàng, người chơi khá tốt ở trận thắng Philippines, phải ngồi dự bị. Hoàng Hên cũng không đá chính.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong trận đại chiến với Thái Lan. Ảnh: VFF

Ở tuyến giữa, Võ Hoàng Minh Khoa được lựa chọn đá cặp cùng Thành Long. Hai hành lang cánh thuộc về Cao Pendant Quang Vinh và Tiến Anh.

Hàng thủ có sự thay đổi đáng chú ý khi Lê Ngọc Bảo được xếp đá chính, thay Xuân Mạnh, để hợp cùng Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Adou Leygley Minh tạo thành bộ ba trung vệ. Trong khung thành, Lê Giang Patrick tiếp tục nhận được sự tin tưởng.

Việc thay đổi nhiều vị trí cho thấy HLV Kim Sang-sik có sự tính toán nhằm tạo bất ngờ cho Thái Lan, đồng thời duy trì sức cạnh tranh trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với cục diện bảng B, cuộc đối đầu tại Bandung được xem như trận đấu quyết định cho cuộc đua đầu bảng và tấm vé vào chung kết.

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng để giành lợi thế, thay vì phải phụ thuộc vào kết quả ở lượt trận cuối.