Đội hình nhập tịch của Indonesia sắp có thêm người từ Nhật Bản

Taisei Marukawa chuẩn bị nhập tịch Indonesia thành công. Ảnh: Bola.

Cầu thủ thuộc biên chế Dewa United hiện chỉ còn hai giai đoạn nữa để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia (WNI), theo thông tin từ Bộ Tư pháp nước này. Ông Noor Korompot, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp Supratman Andi Agtas, cho biết Marukawa đang thực hiện thủ tục chuyển đổi quốc tịch theo diện cư trú liên tục 5 năm.

Toàn bộ hồ sơ hành chính cần thiết đã được nộp đầy đủ và đang chờ phê duyệt ở những khâu cuối cùng. Quan chức này khẳng định cơ hội để Marukawa kịp khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia tại Asian Cup 2027 là cực kỳ lớn nếu anh nhận hộ chiếu trước thềm năm mới.

Sinh năm 1997 tại Higashihiroshima (Nhật Bản), Marukawa bắt đầu thi đấu tại Indonesia từ năm 2021 trong màu áo Persebaya Surabaya. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo PSIS Semarang hai mùa giải trước khi gia nhập Dewa United vào năm 2024.

Marukawa đang chơi tương đối tốt trong màu áo Dewa United tại Liga 1 mùa giải 2026/2027. Dù mới thi đấu 217 phút, ngôi sao người Nhật Bản đóng góp 1 bàn thắng và dẫn đầu danh sách kiến tạo với 4 đường chuyền thành bàn.

Với việc đáp ứng đủ thời gian cư trú, tiền vệ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung đáng giá cho hàng công của tuyển Indonesia trong tương lai gần. Tại Asian Cup 2027, đội bóng xứ vạn đảo nằm ở bảng F. Đại diện Đông Nam Á sẽ phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp với ba đối thủ mạnh bao gồm Qatar, Nhật Bản và Thái Lan.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.