Đội hình mạnh nhất tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Chờ Đình Bắc gieo sầu cho 'Voi chiến'

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua giành ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Thái Lan (Ảnh: VA).

Ở trận đấu này, Lê Giang Patrik gần như chắc suất bắt chính cho tuyển Việt Nam. Trong ngày ra quân gặp Philippines, anh đã có màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha phản xạ xuất thần, giúp đoàn quân áo đỏ giành trọn vẹn 3 điểm.

Án ngữ trước khung thành của Lê Giang có thể sẽ là bộ ba trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Adou Minh và Phạm Xuân Mạnh.

Đây cũng là ba trung vệ đã được HLV Kim Sang-sik sử dụng trước Philippines. Dù tuyển Việt Nam có những thời điểm chịu sức ép lớn, bộ ba này về cơ bản vẫn hoàn thành nhiệm vụ và giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Hai hành lang biên nhiều khả năng tiếp tục thuộc về Trương Tiến Anh và Cao Pendant Quang Vinh.

Tiến Anh có tốc độ, khả năng di chuyển liên tục và đặc biệt là những quả tạt từ cánh phải. Đây sẽ là một hướng tấn công quan trọng của tuyển Việt Nam để phá vỡ hàng phòng ngự vốn thi đấu rất tập trung của Thái Lan.

Ở cánh trái, Quang Vinh mang lại khả năng lên công về thủ cùng những tình huống xâm nhập vào khu vực cuối sân đối phương.

Trong màn so tài với Thái Lan, nhiệm vụ của bộ đôi này là rất nặng nề khi vừa phải hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp, vừa tham gia tấn công. Nếu cả hai chơi tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khiến “Voi chiến” gặp khó.

Vấn đề đau đầu nhất với HLV Kim Sang-sik lúc này nằm ở khu vực giữa sân khi Hoàng Đức vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Trận trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc sắp xếp Hoàng Hên đá bên cạnh Lê Phạm Thành Long ở trung tuyến. Tuy nhiên, phương án này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn khi tuyển Việt Nam gặp khó trong việc kiểm soát bóng.

Nếu đủ điều kiện thi đấu, Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát và đá cặp cùng Thành Long. Sự hiện diện của tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đặc biệt quan trọng bởi anh có khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và kết nối các tuyến.

Trong trường hợp Hoàng Đức chưa thể ra sân, Võ Hoàng Minh Khoa có thể là phương án thay thế. Tiền vệ này có nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp tốt, phù hợp với một trận đấu được dự báo có cường độ cao.

Hoàng Đức có thể trở lại ở trận đấu với Thái Lan?

Trên hàng công, sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải tìm một trung phong mới.

Williams Minh Hoàng là một trong những lựa chọn nổi bật nhất vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ 19 tuổi đã có màn ra mắt khá ấn tượng trước Philippines và trực tiếp góp công vào bàn thắng của Đình Bắc.

Với chiều cao 1,90m, thể hình tốt và khả năng tranh chấp, Minh Hoàng có thể trở thành điểm đến trong những tình huống bóng dài hoặc các quả tạt từ hai biên. Tuy nhiên, việc thay thế Xuân Son chắc chắn không đơn giản và đây sẽ là thử thách lớn với tiền đạo trẻ này.

Hai vị trí còn lại trên hàng công nhiều khả năng sẽ thuộc về Nguyễn Đình Bắc và Hoàng Hên. Với hai cái tên này, hàng công của tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ thi đấu biến hóa và nguy hiểm hơn.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan bước vào trận đấu với trạng thái thuận lợi hơn sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan.

Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson chưa cần sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất ở trận ra quân. Nhưng ở cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam, “Voi chiến” chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trong khung gỗ, Patiwat là sự lựa chọn tốt nhất mà HLV Anthony Hudson đang có. Bộ tứ vệ của Thái Lan có thể là Nattapong, Chaiyaphon, Bihr và Suphanan.

Hàng tiền vệ của đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều khả năng là sự kết hợp của Sarach Yooyen, Kritsada Kaman và Chanathip. Trong khi đó, Seksan, Teerasak và Jude Soonsup-Bell có thể sẽ xuất phát trên hàng công.

Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Adou Minh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Đỗ Hoàng Hên. Thái Lan (4-3-3): Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Suphanan; Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Chanathip; Seksan, Teerasak, Jude Soonsup-Bell.