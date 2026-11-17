Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 gặp đội tuyển Kyrgyzstan. So với Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng vùng Trung Á được đánh giá cao hơn ở cả yếu tố chuyên môn lẫn thể lực. Họ sẽ mang đến nhiều thử thách thú vị trong cuộc đọ sức mà đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ ra sân với đội hình lạ lẫm.

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạm biệt Nhật Minh, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Giang Patrik. Nhóm cầu thủ CLB Công an TP.HCM trở về đội bóng chủ quản sớm nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United tại Shopee Cup.

Nguyễn Đình Bắc có thể ngồi trên băng ghế dự bị.

Do đó, những điều chỉnh chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể bắt đầu ngay từ vị trí thủ môn. Trần Trung Kiên sẽ được lựa chọn bắt chính sau thời gian rất dài ngồi dự bị cho các đàn anh Nguyễn Đình Triệu, Lê Giang Patrik hay Đặng Văn Lâm. Thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng được trao gửi một cơ hội trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, Lương Chí Khải - cầu thủ Việt kiều sẽ được xếp đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Chơi ở trung tâm hàng thủ là đội trưởng Nguyễn Thành Chung còn Nguyễn Đức Anh có thể đá trung vệ lệch trái. Ông Kim không còn nhiều lựa chọn. Rất có thể Nguyễn Hồng Phúc ở hành lang phải và Phan Tuấn Tài ở hành lang trái là cặp hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, những thử nghiệm đến từ Nguyễn Quang Vinh hay Lê Quốc Nhật Nam có thể xuất hiện. Quang Vinh đá cặp cùng Võ Hoàng Minh Khoa - cầu thủ có kinh nghiệm nhất hiện nay không phải ý tưởng tồi.

Trên hàng công, Nguyễn Thanh Nhàn xuất phát bên hành lang phải, Nguyễn Trần Việt Cường ở cánh trái còn Văn Tùng sắm vai trò chủ công đều là những phương án tốt. Đình Bắc có thể vào sân từ băng ghế dự bị.

Trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11.