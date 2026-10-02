'Đội hình đẹp như mơ' của nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển khoe cảnh "nhà đông con". Khánh Thi dí dỏm chia sẻ rằng mọi thứ trong xã hội đều cần được sắp xếp có trật tự, nhưng đôi khi một chút lộn xộn cũng khiến cuộc sống thêm phần vui vẻ. Với gia đình đông thành viên, những khoảnh khắc chụp ảnh chung vì thế cũng khó tránh khỏi sự "mỗi người một kiểu".

Nữ kiện tướng dancesport cho biết nhìn lại bộ ảnh gia đình, cô cũng không biết đội hình của cả nhà đã được xem là ổn định hay chưa, bởi người thì tạo dáng, người nhảy múa, người diễn sâu, trong khi có thành viên dường như chẳng cần quan tâm chuyện gì đang diễn ra.

Tuy vậy, Khánh Thi cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc đội hình có thật đều hay không, mà là cả gia đình vẫn có thể cùng chung một nhịp. Cô hài hước ví von nhà đông con là vậy, định chụp một bộ ảnh gia đình nhưng cuối cùng lại thành một bài nhảy múa cơ bản mà chẳng có buổi tổng duyệt nào trước đó.

Khánh Thi - Phan Hiển thời gian qua luôn được khán gải chú ý bởi câu chuyện tình cảm ngày càng viên mãn. Ở họ không chỉ có tình cảm vợ chồng mà còn có cả tình đồng nghiệp. Cặp đôi sát cánh bên nhau trong mỗi chặng đường phát triển của bộ môn Thể thao khiêu vũ nước nhà.

Nếu Phan Hiển là vận động viên nhảy múa trên sân khấu cống hiến cho nước nhà thì Khánh Thi ở phía sau luôn hỗ trợ cho chồng và bạn nhảy. Không chỉ vậy, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển còn đầu tư để tổ chức giải đấu. Niềm đam mê với dancesport và sự cống hiến hết mình cho nghề đã giúp cặp vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.